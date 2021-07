Eksper­tene nådeløse etter Starts sesong­åpning: – Det har vært skanda­løst dårlig

Fotballekspertene Jesper Mathisen og Joacim Jonsson er ikke imponert over det Start har levert etter ti serierunder. De mener at klubben er nødt til å hente inn forsterkinger - og at det haster å vinne fotballkamper igjen.

Det ble nok en tung kveld på jobben for Start-spillerne da HamKam vant 4–1 på mandag. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Det har vært en katastrofe og et trist skue. Start på 14. plass i 1. divisjon er helt uvirkelig.

Det sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til Fædrelandsvennen. Start har hatt en svak åpning på sesongen, og statistikken viser at de gulkledde aldri før har gjort det dårligere etter ti serierunder på nivå to. Start har bare ett poeng mer enn Stjørdals/Blink som ligger på sisteplass, og allerede nå er det henholdsvis 13 og 10 poeng opp til HamKam og Jerv på opprykksplass.

– Jeg kan ikke huske å ha sett et svakere Start-lag. Jeg kan heller ikke huske å ha opplevd et Start-lag som engasjerer så lite. Der har de en enorm jobb foran seg, både når det gjelder sport og omdømme, sier den tidligere Start-spilleren, før han fortsetter:

– De har fått for lite ut av spillerne som er der. Hvis du ser på hva de tjener og hva som er forventet av dem, så er dette et lag som selvsagt skulle kjempet langt høyere på tabellen. Men Start har feila på alle parametere, sier den engasjerte fotballeksperten.

Start står med kun én seier på de siste syv kampene - og tre tap på rad. Det har blitt ni baklengsmål på de tre siste kampene, og i skrivende stund er det ingen lag i 1. divisjon som har sluppet inn flere mål enn Start (21).

Mathisen forventer at Start henter inn flere forsterkninger når overgangsvinduet åpner igjen i august, og peker på manglende selvtillit som en av årsakene til at laget ikke leverer gode nok resultater.

– De som spiller bakerst i forsvaret har hatt mange dårlige opplevelser, noe som gjør at de blir usikre. Start har en stall som er veldig skjør, og uten noen tydelige ledere. Kjetil Aasen kommer nok til å betale for sikkert fire, fem nye spillere i sommer. Tjelmeland hadde aldri blitt sjef i Start om det ikke fantes midler for å forsterke. Det samme gjelder Terje Marcussen, hevder Mathisen overfor Fædrelandsvennen.

Til tross for at Start sliter med å levere resultater, har Mathisen fremdeles troa på at Start skal klare å rykke opp.

– Men det begynner virkelig å haste. Det er såpass jevnt i denne ligaen at det er ingen lag som er klart bedre enn de andre. Hvis Start først kommer inn i en god periode og begynner å prestere, så forventer jeg et helt annet Start-lag mot slutten av sesongen. Det kan uansett ikke bli noe verre enn det har vært nå, sier Mathisen.

Jesper Mathisen forventer at Start henter inn forsterkninger når overgangsvinduet åpner igjen i august. Foto: Geir Olsen

Passer ikke stilen til Tjelmeland

Discovery-ekspert Joacim Jonsson er heller ikke nådig mot det Start har levert når Fædrelandsvennen ringer ham.

– Tabellen viser at det er skandaløst dårlig. Ut fra forutsetningene har de levert til fullstendig stryk, er den klare talen fra Jonsson.

Svensken er ikke imponert over stallen til Start, og mener at den har flere store svakheter.

– Det er en tropp som er dårlig sammensatt. De er svake bakover, men det har man visst over tid også. Det er ikke direkte overraskende at de har sluppet inn så mye mål, men jeg synes det er overraskende at de ikke har scoret flere mål. De har forsvarsspillere som ikke er i nærheten av å kunne tilpasse seg den nye stilen til Sindre Tjelmeland, sier Jonsson.

– Tror du Start fremdeles kan rykke opp?

– Ut fra det jeg har sett, så har jeg ikke tro på det. De må ta flest mulig poeng inn mot overgangsvinduet, og der er de nødt til å være flinke. De trenger ikke nødvendigvis hente inn sinnssykt gode spillere, men spillere som passer måten de ønsker å spille på, sier han

Jonsson legger til at han liker de endringene Start har gjort i administrasjonen den siste tiden.

– Skandaløst dårlig, sier Joacim Jonsson på spørsmål om hva han synes om sesongåpningen til Start. Foto: Eurosport / discovery+ / Eurosport / Dplay

På spørsmål fra Fædrelandsvennen om hva han tenker om den historisk dårlige sesongåpningen til Start, svarer Tjelmeland:

– Det er klart at vi kjenner på at det er en del ting vi må stramme opp. Det må starte på trening, og det er bra at vi nå får en uke på feltet. Da kan vi forbedre en del av tingene som gjør at vi sliter. Vi har ikke hatt så mye mulighet til å påvirke på feltet ennå.

– Det er kjedsommelig, men det kommer til å ta tid. Jeg har vel vært her i to, tre uker, så det er klart det er en prosess for å få sving på sakene. Vi må bare anerkjenne at prestasjonene våre er på nivået det var i går, og vi må bare jobbe knallhardt derfra, sier han.