Nøkkelspiller O’Sullivan til legesjekk. Kan gå glipp av OL-kvartfinalen.

TOKYO (Aftenposten): Norge kjempet seg videre, men neste kamp kan gå uten Christian O’Sullivan. – Det ville vært trist, sier lagkamerat.

Christian O’Sullivan fikk ordentlig vondt og satt med ispose på benken resten av kampen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Nicholas Bergh Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Norge-Frankrike 32–29: Opptakten var preget av selvransakelse, en febrilsk jakt på å luke ut feil.

Men da det gjaldt som mest, var det mye som stemte for håndballgutta mot Frankrike.

32–29-seieren sendte ikke bare Norge videre til kvartfinale. Den styrket også håndballguttas medaljetro betraktelig. For dette var tross alt Frankrike, som knuste sterke Spania tidligere i OL.

– Dette var ekstremt digg. Vi hadde satt oss under et skikkelig press. Vi måtte slå Frankrike eller spille uavgjort for å komme til kvartfinale. Det er befriende – skikkelig befriende, sier Bjarte Myrhol til Aftenposten.

Les også TV-guiden for hele OL

Med en bismak

Men seieren kom med en bismak. For i andre omgang måtte Christian O’Sullivan gi seg. Han fikk tommelen ut av ledd.

Norges sentrale spiller ble først sendt til røntgen. To og en halv time etter kampslutt kom beskjeden om at han hadde blitt sendt til et annet sykehus for en grundigere vurdering. Det er foreløpig uklart om han kan spille OL-kvartfinalen.

– Jeg liker ikke situasjonen, sier landslagstrener Christian Berge.

– Han er motoren, den håndballkloke spilleren som styrer mye av både forsvars- og angrepsspillet vårt. Jeg ønsker sterkt å ha ham med i kvartfinalen, sier Berge.

– Jeg velger å bruke lite energi på det frem til jeg vet, sier Christian Berge om muligheten for at Christian O’Sullivan kan gå glipp av kvartfinalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Roser O’Sullivan

Norge gikk inn i kampen med en krigerholdning. Det sto 15–15 til pause mot OL-vinnerne fra 2012 og 2016. Men det kunne vært mye mer. Norge misset nemlig på alle fire straffene før pause.

På første straffen etter pause fikk nettopp O’Sullivan ansvaret. Han scoret – til spontane gledesrop fra benken.

O’Sullivan var igjen god og sentral i alt Norge gjorde. Han hadde dessuten spilt rundt 50 av 60 minutter i alle de foregående OL-kampene.

– Hva gjør han så viktig for laget?

– Det er alt. Han har en ro og et håndballhode som svært få har, sier Kevin Gulliksen, som var én av kampens store spillere med fem mål på seks skudd, sier Gulliksen.

Les også Tysklands turndrakter vekker oppsikt. Norsk TV-ekspert stusser over forklaringen.

Tror han kan spille med smerte

Mens resten av håndballgutta ble intervjuet etter kampen, hadde O’Sullivan dratt til OL-landsbyen med laglegen.

Norges kvartfinalemotstander blir klar senere søndag. Det kan bli Danmark, Sverige og Egypt. Norges kvartfinale spilles tirsdag kveld japansk tid.

Lagkameratene håper O’Sullivan kan rekke det.

– Det ville vært veldig trist for vår og hans del om han ikke kan spille. Jeg tror han kan «steppe opp» selv om han har litt vondt. Men det kommer jo an på skaden, sier Gulliksen.

– O’Sullivan er kjempeviktig. Vi håper det var fingeren ut av ledd og ingenting annet, sier Sander Sagosen.

Nettopp Sagosen var en viktig grunn til at dette ble håpets kveld for Norge. Han scoret syv mål og ble avgjørende. Kontrasten til tapet for Tyskland var store.

– Det er som natt og dag, sier en blid Sagosen.

Sander Sagosen tok ansvar og de syv målene hans bidro sterkt til Norge-seier. Foto: Stian Lysberg Solum

Fakta Norge-Frankrike 32–29 Norge – Frankrike 32-29 (15-15) Yoyogi nasjonalstadion Ingen tilskuere Norge: Kristian Sæverås, Torbjørn Bergerud – Sander Sagosen 7, Bjarte Myrhol 4, Magnus Fredriksen 2, Petter Øverby, Kent Robin Tønnesen, Magnus Jøndal 1, Kristian Bjørnsen, Magnus Gullerud 3, Christian O'Sullivan 4, Harald Reinkind 4, Kevin Gulliksen 5, Magnus Abelvik Rød 2. Toppscorere Frankrike: Nikola Karabatic og Hugo Descat 5. Dommere: Gjorgji Nachevski/Slave Nikolov, Nord-Makedonia. Utvisninger: Norge 1 x 2 min., Frankrike 3 x 2 min. Norge er klar for kvartfinale. (©NTB) Les mer