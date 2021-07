Vipers-talent til eliteseriekollega

Kristine H. Thomassen (20) fikk en pangstart i Vipers-trøya, men så førte skade og koronasituasjonen til lite spilletid. Nå skal hun vise seg fram i Oppsal.

Kristine H. Thomassen knallet til med fem mål på seks minutter i sin Vipers-debut mot Larvik i mai 2019. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Jeg gleder meg til å spille for Oppsal, men målet er å vende tilbake til Vipers etterpå, sier Thomassen.

Den 180 centimeter høye venstrebacken spilte i mange år for Randesund før hun i 2019 meldte overgang til Vipers. Debuten mot Larvik i Aquarama 3. mai 2019 kommer hun aldri til å glemme. Foran et entusiastisk hjemmepublikum hamret hun inn fem mål på seks minutter i den første av to sluttspill-semifinaler. Det ga henne også bestemannsprisen.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse den dagen. Både å få debuten for Vipers og at det gikk så bra sportslig. Et minne for livet, understreker Thomassen.

Kristine H. Thomassen jubler for nok en scoring mot Larvik i Aquarama. Foto: Tor Erik Schrøder

Senere i 2019 fikk hun en albueskade som satte henne ut av spill lenger enn hun hadde regnet med. Da korona i tillegg førte til stengte haller våren 2020, fikk hun få muligheter til å spille seg inn på Vipers igjen. Løsningen ble et utlån til moderklubben Randesund, der det ble noen få kamper før korona førte til sesongen ble avbrutt.

Like før sommeren i år dro hun til eliteserielaget Oppsal for å vise seg fram på en trening og i en treningskamp mot Follo. Det holdt til ettårskontrakt, med opsjon på ett år til.

– Den treningskampen var min første match siden januar/februar, og det var helt nydelig å få spilt igjen. Jeg følte jeg klarte meg bra, både i midtforsvaret og med noen scoringer, sier hun.

I Oppsal skal hun spille sammen med en annen kristiansander, juniorlandslagsspilleren Camilla Hennig-Olsen (19).

– Vi kjenner hverandre godt fra mange år sammen i Randesund. På banen er vi side om side, ettersom Camilla er venstre kantspiller. Det er en trygghet for meg å ha henne med i en ny klubb, sier Thomassen.

Hun satser på å jobbe i en barneskole eller barnehage ved siden av håndballen. Privat skal hun bo i leilighet med tre veninner fra Kristiansand, nemlig håndballspillerne Hanne Byklum og Helene Mortensdatter Isachsen (som begge skal spille for 1. divisjonslaget Nordstrand) og crossfitutøveren Linea Hovland.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tror det er fornuftig at Thomassen får forhåpentlig godt med spilletid i en eliteserieklubb som Oppsal.

– Hos oss fikk hun spille såpass lite at det er vanskelig å sette en karakter på det hun fikk gjort. Hun er en god duellspiler, og uredd både i forsvar og angrep, påpeker Gjekstad.

PS! Både Vipers Kristiansand og Oppsal har sin første trening etter sommerferien kommende mandag.