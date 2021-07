27-åring kan bli Tjelmelands assistent

Endre Eide (27) kan bli Start-trener Sindre Tjelmelands høyre hånd.

Sindre Tjelmeland på Start-trening. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

KRISTIANSAND: Det er Haugesunds avis som melder dette torsdag kveld.

Endre Eide har vært trener for haugesundslaget Djerv 1919 siden 2018.

Lokalavisen melder at de «har grunn til å tro» at han har fått tilbud om å bli Starts nye assistenttrener.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Eide til Haugesunds avis.

Endre Eide har kontrakt med Djerv 1919 ut 2022-sesongen. Lokalavisen erfarer at det er forhandlinger mellom de to klubbene om en kompensasjon.

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere, sier styreleder Svein Lodden i Djerv 1919.

Lokalavisen skriver at Eide, til tross for sin unge alder, lenge har vært ansett som et stort trenertalent. Han startet sin trenerkarriere på seniornivå i Vedavåg i 2017, og dro altså til Djerv 1919 året etter.

Start-trener Sindre Tjelmeland har ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelse torsdag kveld.