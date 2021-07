Vil sette rekord: – Har drømt om dette siden jeg var liten

I september vil Rosenborg Kvinner forsøke å sette tilskuerrekord i Toppserien - da vil en barndomsdrøm gå i oppfyllelse for Emilie Bragstad.

Emilie Bragstad har bidratt til å tette igjen bakover i årets sesong. Forsvarspilleren har kunne sett to baller gå inn i målet bak henne. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

4. september skal RBK Kvinner og Vålerenga møtes i et nytt konsept kalt «SuperLørdag». Oppgjøret skal spilles på Lerkendal.

– Jeg har drømt om Lerkendal siden jeg var liten, sier Bragstad.

Onsdag var laget samlet ute på den strøkne gressmatta. Sammen med lukten av gress kunne man ane entusiasmen blant spillerne.

– Dette blir vår 16. mai-kamp. Vi ønsker en skikkelig folkefest. Dette er også en kamp av stor betydning. Vålerenga er vår største rival nå og vi kjemper begge om seriegullet.

Det sier medieansvarlig Torgrim Olsen til Adresseavisen. Målet er å få inn 6000 tilskuere, noe som vil være ny rekord i Toppserien. Den gamle rekorden ligger på rundt 3500.

Laget var samlet på Lerkendal knappe to måneder før kampen mot Vålerenga. Foto: Christine Schefte

I pappas fotspor

I forbindelse med en trening på SalMar-banen utenfor stadion, tok hele laget turen inn på Lerkendal. Entusiasmen blant spillerne var stor.

– Det blir veldig artig. Jeg håper vi får samlet masse folk. Å se matta utpå her nå er helt sykt. Det er noe annet enn å spille på Koteng, sier Julie Blakstad og får medhold fra Cesilie Andreassen:

– Håper det er masse lyd og trøkk - og bra spill. Det hadde vært sykt artig, eller det blir gøy.

Les også Smertene var et mysterium. Nå er RBK-spissen på vei tilbake

En annen som har god grunn til å glede seg er midtstopper Emilie Bragstad. Hun er datter av tidligere RBK-stopper Bjørn Otto Bragstad.

– Det hadde vært utrolig kult. Vi har aldri fått spille foran så mange folk. Hadde vi fått muligheten hadde det vært kult å kjenne på det. Jeg har drømt om Lerkendal siden jeg var liten.

– Har du et spesielt forhold til Lerkendal?

– Jeg har vært på noen kamper oppgjennom. Men pappa spilte aldri her da jeg var liten. Det var før min tid han spilte kamper på Lerkendal, så jeg har ikke en så sterk «connection». Men jeg har vært her og sett kamper, så det betyr jo litt da.

Les også Stopperbautaen har aldri spilt for Norge. Nå forteller hun hvorfor

Økte utgifter

Rosenborg vant nylig 2–1 mot Vålerenga og topper tabellen med full pott etter syv kamper. I fjorårets serie endte lagene på like mange poeng og VIF tok gullet på målforskjell.

– Det blir ikke noe større arrangement i Toppserien i år enn dette. Kanskje avgjøres seriegullet også, sier Olsen.

Han forteller at det per nå er vanskelig å si om pandemien vil sette begrensinger for prosjektet.

– Med den farta vi vokser i, har utgiftene økt raskere enn inntektene. Vi gjør store investeringer i sport og infrastruktur. Det koster penger. Dette er et konsept som kan utvikle seg til å bli en viktig og stor inntektskilde for oss.

Mediesjefen opplyser at et slikt konsept kan bli aktuelt for Champions League-kamper på sikt.

Cesilie Andreassen håper laget etter hvert kan vokse seg ut av Koteng Arena. Foto: Christine Schefte

– Vokse ut av stadion

Om tilskuermålet oppnås, vil de på én kamp samle like mange tilskuere tilsvarende en hel sesong på Koteng Arena.

– På sikt, kanskje om fem år, kan det være at vi fyller Lerkendal på hver hjemmekamp. Vi trives på Koteng Arena, men vi håper vi kan vokse ut av stadion. Hvis det er lov å si, sier Andreassen.

– Dere ønsker å vokse dere ut av Koteng Arena?

– Ingen vil om det. Det er det vi ønsker å få til også. Vi er nok et stykke unna det foreløpig, men på sikt håper vi det kan gå an, svarer Blakstad.

Stopperkjempe Bragstad sier seg enig med sine offensive kolleger.

– Ingenting slår en god gressbane. Jeg syns det er mye bedre å spille på gress enn kunstgress. Banen her er strøken året rundt. Det hadde vært utrolig kult, slår 19-åringen fast.