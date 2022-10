Bodø/Glimt misbrukte kjempesjanser i tappert forsøk – tapte etter bisarr scoring

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Arsenal 0–1) Som de fleste andre lag fikk også den engelske serielederen kjørt seg på Aspmyra. Men målet kom aldri for Glimt.

– På en måte gjør vi en ok kamp, men så slet vi med å få den under tverrliggeren. Alt i alt gjør vi en god kamp, og vi hadde sikkert fortjent mer fra denne kampen her. Vi fortjente mer i dag, sier Runar Espejord til Viaplay.

I tur og orden hadde fronttrioen Amahl Pellegrino, Ola Solbakken og Espejord enorme muligheter til å utligne for Bodø/Glimt, men ingen av dem klarte å omsette sjansene til scoring.

Dermed ble det småbisarre målet til Bukayo Saka før pause avgjørende da Arsenal dro i en land en noe heldig 1–0-seier på Aspmyra. «Hvis du ikke scorer, blir du straffet. De var veldig over oss i første omgang og gjorde det bra», sier målscoreren selv om Glimts misbrukte sjanser.

– Jeg sitter med en veldig god følelse. Prestasjon i dag er på et helt annet nivå enn for en uke siden. Helt ærlig og oppriktig synes jeg fortjener å få med oss noe, sier trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

– Det koker for mye i hodene våre i avgjørende øyeblikk, sier han videre om sjansesløseriet.

Tapet satte også en stopper for den utrolige seiersrekken til Bodø/Glimt med 14 strake hjemmeseirer i Europa. Nordlendingene er trolig nødt til å ta minst fire poeng – kanskje seks – i de to kampene borte mot Zürich og hjemme mot PSV Eindhoven for å avansere til Europa League-sluttspillet.

Hvorvidt Bodø/Glimt var «feige» eller «modige» var et tema etter 0–3-tapet i London, og Kjetil Knutsens menn fikk umiddelbart testet seg da et sterkt Arsenal-lag – med spillere som Bukayo Saka, Martin Ødegaard, William Saliba og Ben White fra start – gikk rett i strupen på Glimt.

Saka var frempå og satte et lite støkk i hjemmefansen etter bare to minutter, men det gule publikumet fikk umiddelbart optimismen tilbake da Amahl Pellegrino ble spilt fri og slo et innlegg som hverken Runar Espejord eller Ola Solbakken nådde frem til.

Glimt fikk en smell da usikre Ulrik Saltnes måtte kaste inn håndkleet allerede etter ti minutter. Vertene fikk seg et nytt slag i ansiktet da Bukayo Saka kombinerte fint på høyre og kom seg fri.

Arsenal-vingen forsøkte å sette ballen i det lengste hjørnet. Ballen ble blokkert av Marius Høibråten, men spratt tilbake i brystet på Saka og satte Haikin helt ut av spill.

Spillet fortsatte å bølge og begge lag skapte noen halvsjanser i en tett og jevnspilt førsteomgang, hvor Bodø/Glimt var betydelig bedre enn i London, til tross for at gjestene gikk til pause med en ettmålsledelse.

– Vi tør litt mer og er litt tøffere. Vi har bestemt oss litt mer og ønsker å vise oss fra en bedre side, så får det gå det gå til helvete eller ikke, sa Bodø/Glimt-spissen Runar Espejord til Viaplay i pausen:

Etter pause satte Bodø/Glimt inn et ekstra gir fra start, og etter flere ganger hvor de «nesten» spilte seg gjennom, ble Amahl Pellegrino sendt på løpetur av Patrick Berg. Eliteseriens toppscorer forsøkte på karakteristisk vis å bredside ballen i lengste, men Arsenal-keeper Matt Turner var med på notene.

Glimt var om mulig enda nærmere da de rullet opp et lekkert angrep som endte hos Ola Solbakken. Høyrekanten dro seg innover og avsluttet med venstrefoten, men ballen snek seg like over tverrliggeren.

Og Glimt skulle komme enda nærmere: En lang ball ble brystet ned av Hugo Vetlesen, hvorpå Runar Espejord kom stormende nærmest mutters alene og blåste ballen over tverrliggeren fra ti meter.

Arsenal skapte absolutt ingenting etter pause, mens Glimt fortsatte å pøse på. Etter 72 minutter var det kun centimetere unna at Amahl Pellegrino spilte fri Hugo Vetlesen alene med keeper, men indreløperen fikk kun så vidt tåa på ballen.

Mikel Arteta viste frem bredden i Arsenal-troppen da Granit Xhaka, Gabriel Martinelli, Marquinhos, Takehiro Tomiyasu og til slutt Thomas Partey ble byttet inn i tur og orden.

Med tre nye poeng i boks står Arsenal med ni av ni mulige poeng før den utsatte kampen mot PSV Eindhoven om en uke, mens Glimt må ha fire eller seks poeng i sine to siste kamper for å sikre seg avansement i Europa League. Tredjeplassen går inn i Conference League.