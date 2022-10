Liverpool på skogstur igjen – kjempesmell mot Nottingham Forest

(Nottingham Forest – Liverpool 1–0) Bortemarerittet vil ingen ende ta for Liverpool i Premier League. Lørdag ble det tap mot tabelljumboen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Oppgjøret på City Ground i Nottingham var det femte på fremmed gress i ligaen denne sesongen for Liverpool.

Etter to uavgjort og to tap på de fire første, fortsatte motgangen for Jürgen Klopps mannskap da Taiwo Awoniyi sørget for Forest-seier. Heller ikke Champions League har det gått på skinner på bortebane for Liverpool, som tapte 1–4 for Napoli før det ble hele 7–1-seier mot Rangers.

– Prestasjonen kan jeg på en måte forklare, men ikke resultatet for å være ærlig, sier Klopp til BT Sport etter lørdagens nederlag og sikter til alle de misbrukte målsjansene laget hans hadde.

– Det er et veldig viktig resultat for klubben og byen. Det er et fint historisk sus over oppgjøret, og definitivt en kamp supporterne ser frem til. Jeg vet at seieren vår vil være viktig for flere generasjoner, sier Forest-manager Steve Cooper til BBC.

– Det er et spektakulært resultat for Nottingham Forest. Liverpools lille mangel på dybde i troppen viser seg å være problematisk for tiden, skriver tidligere storscorer Gary Lineker på Twitter.

Til lørdagens kamp var matchvinneren fra forrige kamp, Darwin Núñez, ute av troppen med en kjenning i hamstringen. I tillegg var Thiago ute fra sist, sammen med skadede Jöel Matip, Ibrahima Konaté, Luis Díaz, Naby Keïta og Diogo Jota.

– Vi kom til kampen med stabilitet, men vi har hatt seks dager med kamper av høy intensitet med en begrenset tropp, sier Klopp.

SLITER: Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk en tung opplevelse på City Ground.

For Nottingham Forests var det deres andre seier i sin første Premier League-sesong siden 1998/99-sesongen, og den første siden andre serierunde mot West Ham i midten av august. Seieren sendte Coopers mannskap opp fra jumboplassen, i hvert fall frem til Leicester spiller søndag.

Liverpool tar på sin side et stort steg tilbake, etter to strake 1–0-seiere mot Manchester City og West Ham. Med sitt sjette poengtap for sesongen har Merseyside-klubben kun 16 poeng på 11 kamper.

Se høydepunktene i videovinduet øverst.

forrige

fullskjerm neste SENDTE FOREST TIL HIMMELS: Taiwo Awoniyi kunne juble med Jesse Lingard på ryggen etter sin 1–0-scoring mot Liverpool. 1 av 2 Foto: Joe Giddens / Pa Photos

Det sto målløst til pause i lørdagens oppgjør, selv om Liverpool hadde flere gode muligheter til å score.

Nottingham Forest var imidlertid også farlig frempå flere ganger, og ti minutter etter hvilen smalt det i nettet.

Et frispark ble løftet til Steve Cook ute til venstre, og midtstopperen banket ballen inn foran mål. Der fyrte Forest-spiss Awoniyi ballen i stolpen, før han satte returen i mål.

– Målet vi slapp inn er en stor feil fra oss. Vi mistet ballen og ga fem et frispark, og dette er sånt som kan skje rundt dødballer, sier Klopp.

Liverpool presset på for en utligning, men Forest kunne fort scoret de også. Til og med keeper Alisson var farlig frempå på et hjørnespark, men Forest-keeper Dean Henderson holdt buret rent.

Klopp og co. må dermed fortsette ventetiden på sin første borteseier i Premier League for sesongen.

Den svake rekken borte mot Nottingham Forest fortsetter også for Liverpool siden den forrige seieren i 1984. Siden har det blitt tolv strake ligakamper uten Liverpool-seier mot Robin Hood-klubben. Den forrige før lørdagens oppgjør var riktignok i 1999, mens det ble seier i kvartfinalen i FA-cupen i mars.