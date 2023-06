Omstridt City-eier dukket opp på kamp for første gang på 13 år

ISTANBUL (VG) Manchester Citys arabiske eier, Sjeik Mansour (52), Tyrkia-president Recep Erdogan (69) og flere andre prominente gjester er på plass for Champions League-finalen mellom Erling Braut Haalands lag og italienske Inter.

FLERE STATSOVERHODER: Fra venstre: FIFA-president Gianni Infantino, UEFA-president Aleksander Ceferin, Tyrkia-president Recep Erdogan, statsoverhode i Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nayhan, City-eier og visestatsminister i Abu Dhabi Sjeik Mansour (med lyseblått skjerf), City-styreleder Khaldoon al-Mubarak og City-direktør Ferran Soriano er på plass for å se Champions League-finalen i Istanbul.

Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er City-eierens fulle navn, er visestatsminister i Abu Dhabi og ser Erling Braut Haaland (22) i aksjon for første gang.

Med 52-åringens penger har den engelske klubben forvandlet seg fra å være nedrykkstruet til å kjempe om Europas gjeveste trofé – og lørdag kveld kan de sikre en historisk «Treble» «Treble»Vinne ligaen, FA-cupen og Champions League i samme sesong. City har allerede sikret de to første..

Nå har han fløyet til Tyrkia sammen med bror og Abu Dhabis statsoverhode, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (62).

Etter oppkjøpet av Manchester City i 2008 har Sjeik Mansour vært til stede på kamp kun én gang. Det skjedde i 2010. Idet Erling Braut Haaland (22) gjorde seg klar til å entre gressmatten på Atatürk Olympic Stadium lørdag kveld, kom Sjeik Mansour til syne på tribunen igjen.

Til venstre sto broren og den mektigste personen i Abu Dhabi sammen med Tyrkia-president Recep Erdogan. Til høyre var City-styreleder Khaldoon al-Mubarak (47), også han med flere roller i regjeringen.

I MAI: Sjeik Mansour møtte sist måned Syrias president, Bashar al-Assad, til samtaler i Saudi-Arabia.

Derfor er Citys Abu Dhabi-eiere kontroversielle *Syv emirer styrer de syv emiratene i De forente arabiske emirater. City-eier Sheikh Mansour er visestatsminister i hovedstaden Abu Dhabi. Det er ulovlig med politiske partier. *Sex mellom personer av samme kjønn kan straffes med fengsel *Loven tillater vold mot kvinner så lenge det ikke etterlater langvarige skader – og kvinner som anmelder voldtekt kan bli dømt til flere år i fengsel for sex utenfor ekteskap, ifølge Amnesty *Ifølge Amnesty driver myndighetene også krigsforbrytelser i Jemen og hemmelige fengsler hvor folk skal bli torturert og forsvinne sporløst * Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot De forente arabiske emirater, myndighetene, lederne eller kulturen kan bli straffet, ifølge norske myndigheter *Utroskap kan straffes med piskeslag *De fleste innbyggerne er gjestearbeidere som lever under vanskelige forhold og ikke har tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser, ifølge FN-sambandet

Manchester City-eierne er elsket av supporterne, men omdiskutert av andre. Sjeik Mansour har fått kritikk av flere grunner.

Ifølge John Peder Egenæs i Amnesty ønsker De forente arabiske emirater å bruke idrett som en måte å flytte fokuset bort fra brudd på menneskerettigheter og heller bli forbundet med store idrettsøyeblikk. Det er dette som er definisjonen på «sportsvasking».

Regimet i UAE er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Loven i føderasjonen tillater blant annet vold mot kvinner og det er forbudt å være homofil.

Manchester City eies av City Football Group (CFG), som er Abu Dhabi United Groups administrerende fotballselskap.

– Noen stater har til og med skrevet det i strategier at de bruker idrett for å tiltrekke seg positiv oppmerksomhet som kan veksles inn i turisme og investeringer. Dette er stater som er veldig undertrykkende. Hvis ikke dette blir tatt på stort alvor av dem som har mulighet til å påvirke regelverket, vil det bare bli mer av det fremover. Til nå kan det oppsummeres som velfungerende for dem som bruker det, har Amnesty-sjefen tidligere sagt til VG.

I AKSJON: Erling Braut Haaland under finalen mot Inter i Istanbul.

Alexander Kristoff syklet selv for Abu Dhabi-eide UAE Team Emirates fra 2017 til 2021. Han har tatt Haaland i forsvar for klubbvalget.

– Jeg har jo vært på UAE, som har samme eiere som City. Jeg har ikke noe vondt å si om hverken UAE eller sponsorene der. De jeg har møtt i mine fire år i det systemet var veldig hyggelige og jordnære, men alle holdninger er ikke nødvendigvis like mine. Vi kommer jo fra forskjellige kulturer og det vil jo være forskjellige meninger, sa 35-åringen til VG før Manchester Citys møte med saudi-eide Newcastle tidligere denne sesongen.

Det norske oljefondet oppgir for øvrig at Norge har investert over 17 milliarder i De forente arabiske emirater.

Haaland ble nylig den fjerde nordmannen til å vinne Premier League. I etterkant har jærbuen også vunnet FA-cupen med City. Klubben har hatt eventyrlig sportslig suksess og vunnet syv seriemesterskap under eierskapet til Sjeik Mansour. Om titlene blir stående i troféskapet i den blå delen av Manchester, er likevel ikke sikkert.

Manchester City er anklaget av Premier League for over 100 regelbrudd – blant annet på Financial Fair Play.

City skal, ifølge Premier League, ha brutt regler som krever at klubben må inkludere alle godtgjørelsene til en manager i kontrakten. Etterforskningen har pågått siden 2018. Britisk presse tror saken vil pågå i lang tid.