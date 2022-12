Pangavslutning sikret Carlsen gull i lynsjakk-VM: – «Blodig vei» mot ny tittel

Sjakkongen Magnus Carlsen (32) leverte strålende spill og tok den sjette VM-tittelen i lynsjakk. Han ledet før det siste partiet og misset ikke.

Magnus Carlsen, her i fjor, sikret seg en ny VM-tittel i sjakk.

NTB

Magnus Carlsen (32) sikret seg fredag sin sjette VM-tittel i lynsjakk. Her er nordmannen under Norway Chess 2022 som ble holdt i Finansparken i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det ble et nervepirrende parti der det skjedde litt av hvert. Etter at jeg avsluttet med fem remis i går ble det ekstremt «blodig» i dag. Det her er aldri lett, men det går alltid til slutt, så jeg er utrolig fornøyd, sa Carlsen umiddelbart etter at gullet var sikret.

Carlsen holdt hodet kaldt mot Nodirbek Abdusattorov i det avgjørende partiet i Almaty i Kasakhstan.

– For en prestasjon. Nå har han 15 VM-gull totalt, og han har vært verdensener i over ti år. Nå må han være den største, også større enn Garry Kasparov. Han passerer Kasparov som sjakkens konge over alle, utbrøt Torstein Bae under NRKs sending.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg gikk for det i det siste partiet. Ut fra åpningen han (Abdusattorov) valgte, kunne jeg gått for en rask remis. Jeg ønsket likevel å unngå omspill, fulgte hovedperson Carlsen selv opp videre.

Carlsen startet turneringens andre dag ett poeng bak ledende Hikaru Nakamura etter remis i samtlige av de fem siste partiene torsdag.

Etter å ha innledet fredagens spill med seier over Haik Martirosyan fulgte Carlsen opp med triumf mot Richard Rapport etter et vilt parti. Sjakkpila hos NRK hoppet fra side til side i et høyt tempo. – Det er nesten historiske svingninger, sa NRK-ekspert Torstein Bae.

– Det er helt sykt. Det er kanskje det villeste og morsomste partiet jeg har spilt, fulgte Carlsen opp til NRK etter Rapport-partiet.

Også generalsekretær i Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), Emil Sutovsky, var ekstatisk etter partiet. – Jeg har nettopp sett det mest fantastiske blitzspillet noensinne, skrev han på Twitter.

VM-gull nummer 15

I fredagens tredje parti måtte Carlsen imidlertid gi tapt på tid mot Jan Nepomnjasjtsjij. Så slo nordmannen tilbake med seirer i de to påfølgende partiene etter tabber fra både Vincent Keymer (Tyskland) og Fabiano Caruana (USA).

Nordmannen fortsatte det solide spillet, og den 32 år gamle sjakkeneren kunne til slutt fornøyd innkassere sitt 15. VM-gull totalt i karrieren.

Seieren over russeren Aleksandr Sjimanov gjorde at Carlsen hadde alt i egen hender før det siste partiet.

Årets VM-triumf er Carlsens sjette i lynsjakk i karrieren. Sjakkesset tok sin første triumf i 2009 før den andre kom fem år senere. Mellom 2017 og 2019 tok han tre strake VM-titler.

Onsdag denne uken sikret 32-åringen sin fjerde VM-tittel i hurtigsjakk.

Ga fra seg VM-tittelen

Tidligere i år bestemte Carlsen seg for at han ikke stiller til ny VM-kamp i klassisk sjakk. Som regjerende mester skulle han opprinnelig ha møtt Nepomnjasjtsjij til ny duell i første halvdel av 2023. Carlsen slo russeren klart (7,5-3,5) i tittelkampen i Dubai før jul i fjor.

– Jeg ikke er motivert til å spille nok en kamp. Jeg føler rett og slett at jeg ikke har mye å tjene på det. Det er ikke noe jeg spesielt liker å spille. Selv om en slik kamp sikkert ville være interessant av historiske grunner, så vil jeg ikke spille den, sa sjakkeneren i videopodkasten «The Magnus Effect» i juli.