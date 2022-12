Mener Modric motbeviste alle i Brasil-bragden

AL RAYYAN (VG) (Kroatia-Brasil 1–1 eeo., 4–2 på straffer) Luka Modric (37) ledet Kroatia frem til kvartfinale-seier mot Brasil i fotball-VM. Trener Zlatko Dalic beskriver Modric som en fantastisk spiller og person.

forrige



















fullskjerm neste 1 av 11 Foto: Pavel Golovkin / AP

– Da han kom til VM så begynte folk å avskrive ham, men så har han motbevist alle og spiller sin beste fotball. Han har brakt Kroatia til semifinale. Han er en fantastisk spiller og en fantastisk person, sier Dalic om Modric.

Kroatia møter vinneren av Nederland og Argentina i VM-semifinale. Brasil tok ledelsen ved Neymar i første ekstromang, men kroatene slo tilbake ved Bruno Petkovic i 117. minutt. Før Kroatia vant 4–2 på straffer etter bom av Rodrygo og Marquinhos.

I store deler dominerte Modric på midtbanen til Kroatia i en alder av 37 år.

– Han viser at han er en av de beste spillerne i verden, sier Dalic.

Da Modric hastet gjennom intervjusonen etter kampen sammen med en pressesjef, viste han tommelen opp og smilte bredt.

Kroatia-backen Bruno Sosa er stum av beundring over Modric.

– For meg er han en av de fem beste midtbanespillerne noen gang. Jeg mener ingen har prestert på hans nivå i en alder av 37 år. Han viser hvert år hvor viktig han er for oss. I de viktigste øyeblikkene viser han oss erfaringen og selvtilliten . Han er veldig rolig med ballen, sier Sosa.

I sentrum sto også superkeeperen Dominik Livakovic, som reddet tre av fire straffer mot Japan. Fredag stoppet han først alt i kampen, før han gjorde halve jobben ved å redde Rodrygos første straffe.

– Han reddet oss i avgjørende øyeblikk. Han ga oss trygghet og skapte frykt hos Brasil. Han gjør motstanderne redde, sier Dalic om Dominik Livakovic på pressekonferansen etter kampen.

Ingen keepere har flere redninger enn Livakovic så langt i VM. Mot Brasil hadde han hele elleve redninger. Det er mer enn noen andre keepere har klart i én kamp i turneringen.

– Livakovic har vært imponerende gjennom hele turneringen og på straffene, Han har reddet alt og har vist hvilken flott keeper han. Han er en fantastisk gutt, sier Modric ifølge World Goal.

Kroatia, som spilte i VM for første gang i 1998 etter oppløsningen av Jugoslavia, spiller dermed sin tredje VM-semifinale. Der venter Argentina eller Nederland.

– Det var veldig mange følelser kampen gjennom. Vi spilte mot et av de beste lagene i verden. De har historien på sin side og det var en veldig vanskelig kamp for oss. Vi kjempet som et lag og gjorde rommene små for dem. Vi var litt heldige. selvsagt, sier Kroatia-backen Borna Sosa til VG.

Nasjonen med i underkant av fire millioner innbyggere tapte VM-finalen i 2018 og vant bronsefinalen i 1998.

– For meg er Brasil selve fotball, og fotball er Brasil. Å slå Brasil er den beste følelsen noen gang, sier Sosa.

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Det så veldig lyst ut for Brasil: Med et veggspill av en annen verden, en «umulig» manøver forbi en Kroatia-forsvarer – og et iskaldt hode – hevet Neymar seg opp på Pelé-nivå med 77 landslagsmål.

Gleden ble kortvarig: Bruno Petković utlignet etter 117 minutter.

Europeisk motstand har vært et mareritt for Brasil i tre av nasjonens siste fire VM-kvartfinaler – før kveldens kamp. Kroatia-keeper Dominik Livakovic sørget for en ny nedtur.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Andre Penner / AP

Den femdoble verdensmesteren har røket ut i kvartfinalen i fire av de fem siste VM-ene.

På straffer mot Kroatia i år.

1–2 mot Belgia i 2018.

1–2 mot Nederland i 2010.

0–1 mot Frankrike i 2006.

På hjemmebane i 2014 ble Colombia beseiret i kvarten, før det var europeisk filleristing i semifinalen: 1–7 mot Tyskland.

Fakta Børs Kroatia – Brasil KROATIA (4–3–3): Livakovic 9 BB

Juranovic 8

Lovren 6

Gvardiol 7

Sosa 6

Kovacic 6

Brozovic 7

Modric 8

Pasalic 5

Kramaric 5

Perisic 6

(Petkovic 7)

(Vlasic 4)

BRASIL (4–2–3–1)

Alisson 6

Militao 7

Marquinhos 7

Thiago Silva 8

Danilo 5

Casemiro 5

Paqueta 7

Raphinha 6

Neymar 7

Vinicius 5

Richarlison 6

(Antony 6)

(Rodrygo 6)

(Pedro 5)

Vurdert av: Mats Arntzen Les mer

Kroatia har en meget spesiell historie i utslagsrundene i VM. Fem av de siste seks kampene har gått til ekstraomganger, og de har gått videre hver gang.

Kroatia kjørte «null nonsens»-stilen: Tøffe i duellene og enklest mulig med ballen.