Tangerte Solskjær og passerte Zlatan: – Et av de mest nervøse øyeblikkene i mitt liv

(Manchester City-Fulham 2–1) Innbytter Erling Braut Haaland (22) satte skikkelig fart på et Manchester City-lag som jaget vinnermålet. Han fikk først et mål annulert for offside – så avgjorde han alt langt på overtid.

Tre minutter på overtid, på stillingen 1–1 i et dramatisk oppgjør mellom Manchester City og Fulham, falt Kevin De Bruyne i gresset – og dommeren pekte på straffemerket.

Det var tid for Erling Braut Haaland.

Nordmannen, som har slitt med skade den siste tiden og som tidligere i kampen hadde fått et mål annulert for offside, taklet presset – så vidt. Fulham-keeper Bernd Leno var på ballen, men Haalands straffe var akkurat god nok. Kampuret viste 94 minutter og 33 sekunder. Det endte 2–1 på Etihad, etter at City spilte med 10 mann i over en time.

– Fantastisk. Jeg var nervøs (før straffen). Det var et av de mest nervøse øyeblikkene i mitt liv, men det var fantastisk. Et straffespark i siste sekund, selvfølgelig er jeg nervøs, sier Haaland til Sky Sports.

– Men det gjelder å puste og fokusere på å sette ballen i mål. Det er det eneste jeg tenker på. Det klarte jeg selv om det ikke er den beste straffen jeg har sett, utdyper han til Viaplay.

22-åringen fra Jæren ble Manchester Citys redningsmann igjen. Haaland er oppe i 18 Premier League-mål.

– Jeg elsker det. Jeg har vært skadet i en uke og det er en veldig viktig seier, sier Haaland.

På spørsmål om det var godt å være tilbake, la han til:

– Jeg vil spille hver kamp. Det er vanskelig (å være på sidelinjen), men vi trenger tre poeng og det er det vi fikk. Jeg er så sliten, men så glad. Du aner ikke.

Haaland er nå på samme antall ligamål som Ole Gunnar Solskjær hadde i sine beste sesong for Manchester United. Solskjær og Haaland deler dermed «norgesrekorden», som altså er på 18 mål.

Haaland-feberen herjer også i vårt naboland i øst. Aftonbladet påpeker at det norske fenomenet allerede har passert deres egen Zlatan Ibrahimovic i antall Premier League-mål.

Ibrahimovic gjorde 17 mål på 33 PL-kamper.

Haaland har gjort 18 – på 12 kamper.

City hadde vunnet sine ti siste hjemmekamper i Premier League, og sniffer på Aston Villas rekord fra 1930/31 (13 kamper), men med Haaland på benken fra start holdt det på å gå galt mot Fulham.

City-sjef Pep Guardiola kastet innpå Haaland de siste 25 minuttene, og nordmannen var både aktiv og sjanseskapende.

Haaland har vært skadet og han gikk glipp av Citys to siste kamper, mot Sevilla og Leicester.

Alt var som normalt på Ethiad da Julián Álvarez ble skjenket en briljant stikker av kaptein İlkay Gündoğan. Den 22 år gamle argentineren, som har levd et spissliv i skyggen av Haaland etter overgangen fra River Plate i sommer, banket inn 1–0 etter et kvarter.

City kjørte på for 2–0, men så endret kampbildet seg brått:

Fulhams Harry Wilson ble løpt ned av João Cancelo da han var alene gjennom med City-keeper Ederson. Resultat: Rødt kort til Cancelo og straffescoring av Andreas Pereira.

På benken satt en småbekymret Erling Braut Haaland med jakkekragen godt oppå kinnbena. Han skulle senere bli Citys helt.

Først etter 65 minutter tok Pep Guardiola grepet «alle» ventet på: Inn med Erling Braut Haaland.

I løpet av fire-fem minutter var nordmannen involvert i to muligheter, men Haaland var ikke helt skarp.

Et dominant Manchester City, med 10 mann, forsatte å jage vinnermålet. Og ti minutter etter Haalands innhopp steg nordmannen til værs og stanget inn et vakkert mål – etter nok et nydelige Kevin De Bruyne-innlegg. Men Haaland var hårfint offside og målet ble VAR-annullert.