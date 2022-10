Ny milepæl for Ronaldo – sørget for United-seier

(Everton – Manchester United – 1–2) Cristiano Ronaldo (37) scoret sitt 700. mål i klubbsammenheng da Manchester United snudde kampen mot Everton.

For mindre enn 50 minutter siden

Ronaldo har hatt en trøblete sesongstart. Etter at Erik ten Hag kom inn som ny manager i sommer har stjernespissen slitt med å få spilletid. Målet mot Everton var hans første for sesongen, men hans 700. i klubbsammenheng.

– Det er vanskelig å si noe annet enn at det er fantastisk. Hans tall snakker for seg selv. Forhåpentligvis kan han hjelpe oss med å score mer mål i fremtiden, sa Victor Lindelöf til Viaplay etter kampen.

Fakta Cristiano Ronaldos mål i klubbsammenheng Sporting CP: 5 mål Manchester United: 144 mål Real Madrid: 450 mål Juventus: 101 mål Antall kamper: 1642 Les mer

Portugiseren startet kampen på benken og måtte se Everton ta ledelsen etter fem minutter. Alex Iwobi bøyde ballen vakkert i nærmeste hjørne fra 17 meter.

LEDELSE: Alex Iwobi (t.h.) feirer foran hjemmefansen etter å ha sendt Everton i ledelsen.

Etter det handlet det meste om Manchester United. For bare ti minutter etter spilte Anthony Martial gjennom Antony, som vakkert avsluttet i lengste hjørne.

Det var brasilianerens tredje mål på hans tre første Premier League-kamper. Ingen Manchester United-spiller har klart å score i hver av sine tre første kamper før.

HEIT: Antony har hatt en fin start på United-karrieren etter overgangen fra Ajax i sommer.

Før halvtimen var spilt ble Martial byttet ut etter å ha blitt skadet. Erik ten Hag fortalte etter kampen at det skal ha vært problemer med ryggen. Med det var det duket for Ronaldo. 37-åringen brukte ikke mer enn et kvarter før han satte inn ledermålet, da Casemiro vant ballen på midtbanen og spilte han alene med keeper og da var han nådeløs.

– Jeg vet ikke hvilke superlativer vi skal bruke om ham. Det er fantastisk teknisk utført, med hans svake fot, å klare å holde det skuddet nede. Det er en veldig vanskelig avslutning, sa tidligere Arsenal-spiller og fotballekspert i Viaplay, Fredrik Ljungberg.

MÅLMASKIN: Cristiano Ronaldo kunne glise sammen med Marcus Rashford etter å ha sendt United i ledelsen.

Everton klarte ikke å skape all verden av sjanser i andre omgang. Ti minutter før fulltid trodde de fleste røde at kampen var avgjort da Marcus Rashford satte ballen i mål, men scoringen ble annullert siden ballen hadde vært i hånden på engelskmannen.

Synes du dommeren gjorde riktig? Se situasjonen selv og bedøm:

På overtid var Everton veldig nære utligning ved flere tilfeller, men United unnslapp poengtap.

Manchester United er nå på femteplass i Premier League, 9 poeng bak Arsenal på tabelltopp, men med en kamp mindre spilt.