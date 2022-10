Oppskriften til Haaland-målene: En berøring og kloss hold

MANCHESTER (VG) To ting peker seg ut om man dykker ned i Erling Braut Haalands (22) målkalass som Manchester City-spiller.

– Det er klasse det han gjør for tiden, man får ikke brukt nok superlativer, sier Morten Gamst Pedersen, med 83 landskamper og 260 Premier League-kamper til VG.

I Manchester Citys 6–3-triumf i derbyet mot Manchester United, stjal Haaland showet med hat trick i tredje hjemmekamp på rad – som første spiller noen gang i Premier League.

Fakta Haalands 14 hat trick som senior For Norge: 1 (Mot Romania) For Manchester City: 3 (Mot Manchester United, Nottingham Forest og Crystal Palace) For Borussia Dortmund: 4 (Mot Augsburg, Hertha Berlin (fire mål), Wehen Wiesbaden og Bochum) For Red Bull Salzburg: 5 (Mot Wolfsberger x2, Parndorf, Hartberg og Genk) For Molde: 1 (Mot Brann, fire mål) Haaland har også scoret hat trick for Norge U19: 9 mål i 12–0-seier mot Honduras og 3 mål i 5–4-seier mot Skottland Haaland har tre hat trick i Premier League på kun åtte kamper. Det sletter «rekorden» til Michael Owen, som brukte 48 kamper på tre hat trick. Ruud van Nistelrooy er tredje raskest til tre hat trick med 59 kamper. Les mer

Haaland satte en med hode og to med venstrefoten. Alle på førstetouch – som har blitt kjennetegnet på målene til 22-åringen i City-drakt.

I alle turneringer har Haaland scoret 17 på 11 kamper. Kun ett av målene har vært på straffespark.

10 av de 16 målene (utenom straffe) har kommet innenfor femmeteren. Kun et mål er utenfor 16-meteren.

14 av de 16 målene (utenom straffe) har kommet med avslutning på førsteberøring.

I Dortmund scoret Haaland 86 mål på 89 kamper. Elleve av målene kom på straffer.

21 av 75 mål (utenom straffer) i Dortmund kom innenfor femmeteren.

48 av 75 mål (utenom straffer) kom på avslutning på førsteberøring.

På landslaget har Haaland 21 mål på 23 kamper. Tre av dem på straffespark.

2 av 18 mål (utenom straffer) har kommet innenfor femmeteren.

11 av 18 mål (utenom straffer) har kommet med avslutning på førsteberøring.

Det er tidlig å konkludere, men tendensen foreløpig er at Haaland scorer flere mål med én touch for City enn han gjorde i Dortmund og har gjort for landslaget. Han gjør også betydelig flere av målene inne i femmeteren.

EKSTASE: Erling Braut Haaland har tatt Manchester City med storm etter overgangen fra Borussia Dortmund.

– Haaland har alt, det er bare helt utrolig. Jeg synes han er den beste spissen i verden nå. De beste spissene scorer med førstetouch og ofte fra nært hold, sier Sigurd Rushfeldt, målkongen med 172 Eliteserie-mål og spisstrener etter endt karriere.

Rushfeldt har et poeng: Med syv mål er Tottenhams Harry Kane nærmest Haalands 14 mål i Premier League. Kane har scoret på en straffe. Av de seks andre, er fem innenfor femmeter og fem på én touch.

– Jeg er ikke overrasket over at mange av målene til Haaland kommer nærme mål. Han har veldig gode spillere rundt seg og han er giftig. Det har gått over all forventning, sier Rushfeldt.

Tidligere landslagsspiss og Brann-storscorer Thorstein Helstad peker på den fantastiske assistansen Haaland får fra Phil Foden og Kevin De Bruyne.

– Linken mellom De Bruyne og Haaland er enorm. Det er gøy når du får de pasningene, så er han flink til å bevege seg og finne rom. De er ikke ferdigscoret heller. Effektiviteten hans er helt enorm, alle ord er brukt opp, sier Helstad.

– Han scorer med høyre, venstre og hodet. Du ser assistene hans mot United også, han har tatt steg i den delen av spillet. Det er nær komplett, fortsetter Helstad.

Haaland hadde to lekre målgivende til Foden mot byrivalen. Morten Gamst Pedersen ser stor utvikling hos Haaland.

– Det jeg synes er artig, er at han har flere målgivende og scorer mer på hodet. Han utvikler seg totalt. Du ser også ansiktsuttrykket hans, han er så sulten. Motstanderne frykter ham, sier Åsane-spilleren.

– Hvordan stopper man Haaland?

– Du må nesten bare få han av banen ... Jeg husker da jeg møtte han som 17-åring. Jeg tenkte umiddelbart «Steike, for en spiller». Siden har han blitt et hav bedre, svarer Gamst.

Han tenker tilbake til 2017 da Haaland ble matchvinner for Molde mot Tromsø, og fortsatt var kjent som «Alfies sønn» i VG.