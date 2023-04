Haaland tangerte Salahs målrekord i Premier League – byttet ut ved pause

MANCHESTER (VG) (Manchester City - Leicester City 3–0, kampen pågår) Erling Braut Haaland (22) tangerte Mohamed Salahs 32 ligascoringer i én og samme sesong – med åtte kamper igjen å spille.

Haaland scoret sitt 31. ligamål på straffe, som ble tildelt etter en VAR-sjekk. Nordmannen virket sikker på utfallet lenge før dommer Darren England pekte på straffemerket – og spaserte utenfor sekstenmeteren med ballen i hånda.

Han måtte ha hjelp av stolpen på selve straffen, det ble til slutt hans sjette mål på like mange straffer i ligaen denne sesongen:

Kevin de Bruyne drev så frem i mellomrommet og spilte gjennom målmonsteret fra Bryne.

Fansen reiste seg lenge før den kontrollerte chippen over Leicesters danske keeper Daniel Iversen, Haalands 32. ligascoring for sesongen – like mange som Liverpools Mohamed Salah klarte da han satte rekorden rekorden Gjelder sesonger med 38 serierunder. Andy Cole (Newcastle, 93-94) og Alan Shearer (Blackburn, 94-95) scoret begge 34 mål - men da var det 42 serierunder.i 2017/18-sesongen.

Flere ble det imidlertid ikke. Nordmannen ble igjen i garderoben etter pausen – viktigere kamper venter.

– Vi er tomme for ord om ham. Jeg tror ingen forventet at han skulle score så mange mål, antallet har tatt alle på senga. I tillegg scorer han så mange typer mål, sier Martin Blackburn i presserommet – han har dekket Manchester City for The Sun siden 2008.

Forskjellen er imidlertid at Manchester City har åtte (!) kamper igjen av ligasesongen.

– Han setter en litt uoppnåelig standard. Det blir veldig vanskelig for ham – eller noen andre – å komme på det samme nivået igjen senere, sier Blackburn.

Før Haalands to scoringer, og på den første virkelige sjansen i kampen, banket John Stones ballen i mål med venstreslegga fra utenfor feltet – tonen var satt.

FLY ON THE WINGS OF GOALS: Erling Braut Haaland med nummer 31 og 32 i Premier League denne sesongen.

På tirsdag sa trener Pep Guardiola at han var «emosjonelt ødelagt» etter den taktiske bataljen mot Bayern Münchens Thomas Tuchel, mot Leicester satt han for det meste på benken eller slentret rundt i teknisk sone med hendene i lomma.

Alt bare funker for laget hans om dagen.

Manchester City har virkelig funnet toppformen i den avgjørende delen av sesongen. Guardiola skriver til fansen i kampprogrammet at han er stolt over den fenomenale resultatrekken de nå har opparbeidet seg: