Barket sammen i VM-drama – Sveits til åttedelsfinale

(Serbia – Sveits 2–3) Oppgjøret mellom Sveits og Serbia ble temperaturfylt med høytlytte krangler og perlescoringer på rad og rekke. Sveits-duoen Xherdan Shaqiri og Granit Xhaka preget oppgjøret, og til slutt var det også deres lag som gikk videre i VM.

Artikkelen oppdateres

For kampen mellom Sveits og Serbia ble en liten målfest der spillerne overgikk hverandre i å rulle opp de fineste angrepene. Det var temperatur og knallharde dueller.

Mot slutten kom også munnhuggeriet stadig hyppigere, og på overtid eskalerte det hele da en gruppe spillere fra begge lag stoppet opp spillet og kranglet høylytt.

Dommeren greide til slutt å skille dem.

AMPERT: Sveits-kaptein Granit Xhaka var i flere heftig diskusjoner. Arsenal-spilleren fikk gult kort etter en krangel på overtid av kampen.

Men for Serbia holdt ikke innsatsen til å gå videre i VM.

I stedet er det Sveits som tar seg til åttedelsfinale i fotball-VM, sammen med gruppevinner Brasil.

Sveits-profilen Xherdan Shaqiri var en av dem som var høyt og lavt så lenge han var på banen, og den evige målsniken var også den som åpnet scoringsshowet.

20 minutter ut i kampen mottok han ballen ute på hjørnet av sekstenmeteren, før han smalt den via en motspiller og rett ned i stolperota til 1–0.

Etterpå hysjet han – kanskje en beskjed til de som har stilt spørsmål ved om han nå, som 31-åring, er over toppen.

Xherdan Shaqiri hysjet etter at han satte inn kampens første mål.

Før spilte han for klubber som Bayern München, Liverpool og Lyon, nå er han i amerikanske Chicago Fire.

Det må nevnes at sist gang Sveits møtte Serbia i VM, skapte Shaqiri overskrifter for en helt annen gest. Den gang, for fire år siden, gjorde han det såkalte «albanske ørnetegnet».

Feiringen ansees som kontroversiell fordi den kan tolkes som et politisk budskap. Shaqiri har røtter i Kosovo, som har et anspent forhold til nettopp Serbia. Også Sveits-kapteinen Granit Xhaka har røtter i Kosovo, og han gjorde også bevegelsen i den samme kampen i 2018.

I år nøyde Shaqiri seg med å peke demonstrativt bak på navnet på ryggen av drakten sin, også det i sekundene rett etter at han scoret.

Målfesten var uansett i gang. Syv minutter etterpå var det Serbias Aleksandar Mitrovic som gjorde det han gjør best: Det ble slått langt mot angriperen, som løp seg fri og dundret inn et knallhardt, utagbart hodestøt.

Deretter økte Dusan Vlahovic til 2–1 til serberne med et perfekt skudd i steget, som gikk rett inn i lengste hjørne.

Men Sveits slo tilbake. Ett minutt før pausen rullet de opp et flott angrep, som Breel Embolo avsluttet fra bakre stolpe. Dermed var lagene like langt igjen.

Rett etter pausen var Shaqiri på farten igjen. I et perfekt oppbygget angrep lempet han ballen inn til Ruben Vargas, som deretter fant Remo Freuler foran målet. Sistnevnte satte inn 3–2, og igjen ble det full fyr ute på banen.

Så var Shaqiri-showet slutt for kvelden. En drøy halvtime før slutt ble han byttet ut – og det likte han ikke. TV-kameraene viste at han var alt annet enn fornøyd da han satte seg på benken.

Utgangspunktet før kampen var slik: Sveits kunne gå videre med uavgjort, mens Serbia måtte vinne for å ha sjans. Men skulle Kamerun gjøre det utenkelige, nemlig å slå Brasil, ville de slå følge med Brasil til åttedelsfinalene.

For Serbias del har dagene opp mot kampen vært preget av en del utenomsportslig uro.

Tidligere i uken ble det kjent at et flagg i lagets VM-garderobe har fått FIFA til å åpne sak.

Flagget anklages for å ha et politisk budskap om nettopp den uavhengige nabostaten Kosovo. Flagget viser et kart over Serbia som inkluderer territoriet til den tidligere provinsen, som har vært en uavhengig stat i nesten 15 år. Slagordet er «ingen overgivelse».

– Det er skammelige bilder fra Serbias garderobe, som viser en hatefull, fremmedfiendtlig beskjed og et budskap om folkemord mot Kosovo, skriver Kosovos kulturminister Hajrulla Çeku på Twitter, gjengitt av NRK, som omtalte saken først.