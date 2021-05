Ødegaards Arsenal ga Liverpool en hjelpende hånd

(Chelsea – Arsenal 0–1) Chelsea kunne langt på vei sikre en plass i neste sesongs Champions League hjemme mot Arsenal, men en stor tabbe fra Jorginho sørget for å invitere Liverpool med i kampen igjen.

Publisert: Publisert: I går 23:10

– Den første omgangen var ok. Det var nok til å lede 3–0, men vi lå under 1–0 fordi vi glemte å score og praktisk talt scoret et selvmål. Jeg vet ikke hvordan Arsenal skulle scoret hvis vi ikke hadde gitt det til dem, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel i et intervju vist på TV 2.

– Jeg trenger ikke denne slags ting for å våkne opp og for å vite hvor vanskelig det er. Jeg har en følelse av vi trenger å våkne igjen. Jeg forstår ikke hvorfor, men hvis det er slik, ok, nå er alle våkne igjen, sier Tuchel, som møter Leicester i FA-cupfinalen på lørdag, og som også kan kvalifisere seg til Champions League gjennom å vinne Champions League-finalen mot Manchester City 29. mai.

Med to runder igjen av Premier League blir Chelsea stående med 64 poeng. Liverpool er syv poeng bak, men har to kamper mindre spilt og kan dermed spille seg helt opp i ryggen før Chelsea (på fjerdeplass) møter Leicester (på tredjeplass) i den nest siste serierunden.

Liverpool skal torsdag møte Manchester United borte, i kampen som ble utsatt for halvannen uke siden etter protester fra Manchester United-fans mot klubbeierne. På grunn av det tette kampprogrammet etter utsettelsen valgte Ole Gunnar Solskjær å stille med et reservepreget lag i tirsdagens kamp mot nettopp Leicester, som Leicester vant 2–1. Liverpools sjanse for en Champions League-plass så da ut til å henge i en tynn tråd, men nå har Jürgen Klopps menn igjen fått en god mulighet til sikre seg den viktige fjerdeplassen.

Liverpool kan med seier i alle deres fire gjenværende kamper komme opp i 69 poeng. Chelsea kan på sin side nå 70 poeng, men da vil i så fall Leicester maksimalt nå 69 poeng. Da kan målforskjellen bli helt avgjørende i kampen om en Champions League-plass.

TABELLEN: Slik ser tabellen i Premier League ut. Foto: VGLive

Fakta Slik spilles kampen om topp fire-plassene Leicester:

Chelsea (b) 18. mai

Tottenham (h) 23. mai Chelsea:

Leicester (h) 18. mai

Aston Villa (b) 23. mai West Ham:

Brighton (b) 15. mai

West Bromwich (b) 19. mai

Southampton (h) 23. mai Liverpool:

Manchester United (b) 13. mai

West Bromwich (b) 16. mai

Burnley (b) 19. mai

Crystal Palace (h) 23. mai Les mer

Chelsea styrte det meste og spilte seg til de fleste sjansene. Mason Mount kom seg til flere skudd, Kai Havertz bommet alene med keeper og Bernd Leno reddet i det hele tatt det som kom fra Chelsea.

Arsenal forsvarte seg godt og tok også godt vare på muligheten et kvarter ut i den første omgangen. Jorginho spilte ballen tilbake mot Kepa, men keeperen hadde tatt et par skritt til siden og måtte dermed kaste seg så lang han var for å i det hele tatt unngå et pinlig selvmål. Returen spratt bort til Pierre-Emerick Aubameyang, som enkelt serverte til Emile Smith Rowe. Engelskmannen satte ballen i mål fra seks meter, via stolpen, og sørget for at Arsenal vant kampen mellom de to London-lagene.

SYNDEBUKK: Jorginho fikk trøst av Kepa etter Arsenals scoring. Foto: Catherine Ivil / AP

Christian Pulisic fikk ballen i mål for Chelsea, men scoringen ble korrekt annullert for offside. I det 90. minutt fikk Chelsea en eventyrlig sjanse, men både headingen til Kurt Zouma og volleyskuddet til Olivier Giroud traff tverrliggeren.

PS! Martin Ødegaard spilte hele kampen for Arsenal.