Hovlands trener røper tre store mål: – Ganske hårete

Viktor Hovlands trener Jeff Smith sier til VG at 23-åringen har sine tre store mål for sesongen innen rekkevidde takket være en fantastisk utvikling.

SIKKERT STORT: Viktor Hovland har hatt en utrolig fremgang hittil i karrieren. Men det er bare starten, skal vi tro treneren. Foto: Jacob Kupferman / FR171784 AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Han viser hvilken komplett spiller han er, sier Smith om helgens tredjeplass på PGA-touren.

– Dette var en bane han ikke har spilt på med mange utfordringer, men han taklet det og viser at spillet hans passer alle baner, mener Smith.

Det var Hovlands andre tredjeplass på rad. Han har også to annenplasser i år. Hovland har hatt en kometkarriere, og denne sesongen har han etablert seg helt i toppen.

Fakta Viktor Hovland * Alder: 23 (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Verdensranking: 11. plass * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Seirer på PGA-touren: 2 * Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. * Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. * Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia. Les mer

23-åringen er nummer tre i FedEx-cupen og nummer 11 på verdensrankingen. Smith røper at målene for Hovland er store de neste månedene.

– Alle sesongens mål har han sjanse på fortsatt: Å vinne en Major, å vinne FedEx-Cupen og komme med på Ryder Cup-laget. Det er flere områder han kan bli bedre på, men han har ingen svakheter, sier Smith, som har vært trener for Hovland siden august.

Vinneren av FedEx-cupen får 15 millioner dollar i premiepenger, rundt 124 millioner kroner. Hovland har tjent rundt 80 millioner norske kroner så langt i premiepenger siden han kom inn på PGA-touren juni 2019.

Viasats golf-kommentator Joakim Mikkelsen støtter Hovlands målsettinger og mener resultatene underbygger dem. Han tror nordmannen er sikker på Ryder Cup-laget allerede. Det er den prestisjetunge turneringen som spilles mellom Europa og USA annethvert år.

– Ganske hårete mål, men hele sesongen har han levert store prestasjoner. Han er så god som resultatene sine. Det er store navn der, og han er blitt ett av dem, sier Mikkelsen.

Han mener vi er forbi et stadium hvor «man må klype seg i armen» over prestasjonene til Hovland.

– Selv om målene høres syke ut, er det ikke utopi. Han leverer så jevnt i toppen at han henger med i FedEx-Cupen, og han kan vinne en Major. US Open er som lagd for Hovland, så god han er til å slå, sier Mikkelsen.

Major-ene er de fire største turneringene i golf: US Open, The Masters, PGA Championship og The Open. De kan sammenlignes med Gram Slam i Tennis.

Hovland vant Mayakoba Golf Classic før jul. I februar i fjor vant han Puerto Rico Open.

– Viktor har etablert seg som en av de beste spillerne på PGA Touren. Spesielt etter at han forbedret nærspillet. Han er helt klart blant golfens elite, sier Ryan Lavner, golfskribent for Golf Channel.

Fakta Ryder Cup Lagkonkurranse mellom USA og Europa. Spilt for første gang i 1927 – den gang USA mot Storbritannia. Irske spillere deltok for første gang i 1953 og siden 1979 ble også resten av Europa inkludert. Spilles over tre dager – i 2021 fra 24. til 26. september. Lagene møtes i matchspill. De to første dagene i fourball og foursome, mens det avsluttes med singlekamper. Europas lag velges ut ifra to rankinger. De fire spillerne med flest poeng i Race to Dubai – Europatourens sammenlagtliste – er direkte kvalifisert. De fem spillerne som har spilt inn flest verdensrankingpoeng utover de fire spillerne som allerede er kvalifisert, er også direkte kvalifisert. De siste tre spillerne blir valgt av kapteinen, i år Pádraig Harrington. Les mer

Også han er sikker på at Hovland får plass på Ryder Cup-laget.

– Viktor har et enormt potensial. Så komplett som spillet hans er, kan han vinne flere Major-er, vinne tosifrede turneringer på PGA-touren og representere Europa i lang tid på Ryder Cup, sier Lavner.

Hovland har tidligere dette året sagt til VG at han har blitt bedre i alle deler av spillet. Det er Smith enig i.

– Han har alltid vært god på å slå langt, men nå klarer han å slå enda lenger uten at det går på bekostning av presisjonen hans. Det gjør en enorm forskjell. Viktor er en av de aller beste til å slå ballen rent. Er du en av dem med best balltreff, så har du sjansen til å vinne turneringer, sier Smith.

Hovlands svakhet har tidligere vært i nærspillet. Smith forteller at det er noe de har fokusert mye på.

– Han har blitt bedre på og utenfor greenen. Det går virkelig rett vei, men det er også enda mer å hente. Han jobber mye med det, fortsetter Smith.

Amerikaneren har fått Hovland til å begynne med putting-teknikken «Aimpoint».

– Det går utrolig bra. Han har fått taket på det. Viktor er en veldig smart person. Han forstår hvordan ting henger sammen, og det passer han veldig bra, sier Smith.