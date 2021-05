Faren mener gledesscenene viser at Caroline Graham Hansen gjorde rett valg

Det var ingen selvfølge at Caroline Graham Hansen skulle velge Barcelona i 2019. Men det valget har virkelig vist seg å være godt.

På søndag kunne endelig Caroline Graham Hansen kysse Champions League-pokalen. Hun var involvert i tre av Barcelonas fire scoringer mot Chelsea. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Pål Strande Gamlemoen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kort om saken:

Caroline Graham Hansen scoret da Barcelona vant Champions League søndag.

Triumfen er den første for Graham Hansen i Europas gjeveste turnering.

Hun forlot Wolfsburg for Barcelona i 2019. Det er et valg hun nå kan si seg fornøyd med.

Caroline Graham Hansens elleville glede gikk så å si gjennom TV-ruten.

Den norske Barcelona-spilleren hadde endt to Champions League-finaler i tårer og skuffelse. Men etter søndagens finale mot Chelsea var de negative følelsene borte. Stor skuffelse byttet plass med enorm lykke.

Med 4–0, scoring og seiersmedalje kunne ting knapt blitt bedre. Etterpå hentet hun frem mobilen og ringte familien på Facetime.

– Det var ikke akkurat noen konstruktive tilbakemeldinger der. Det var en veldig glad jente med mye følelser, forteller far Petter Normann Hansen med latter og glede i stemmen.

– Virket som mange unte henne det

Det ble brukt mye spalteplass på Norges mest profilerte landslagsspiller før Champions League-finalen. De siste årene har ikke bare vært enkle for den tekniske høyrevingen som startet karrieren i Lyn.

VG har blant annet skrevet om veien tilbake fra flere alvorlige skader. Graham Hansen slet med jumper’s knee tidlig i karrieren, før hun pådro seg en brist i kneskålen i 2016. Dermed mistet hun Wolfsburgs Champions League-finale mot Lyon samme år. Da hun så kom tilbake etter mange måneder på sidelinjen, ble det brudd i leggbeinet og mer tid som måtte brukes utenfor banen. Hun måtte deretter ut halvveis da Wolfsburg var i Champions League-finalen i 2018. Også den endte i tap.

Da var hun så langt nede at hun ringte hjem og sa at hun ville legge opp, fortalte hun til V Sport etter søndagens 4–0-seier mot Chelsea.

Men søndag kunne altså hun og lagvenninnene endelig løfte pokalen som viser at de er Europas beste lag. Etterpå rant gratulasjonene inn både på egen og familiemedlemmers telefoner.

– Det virket som mange unte henne det etter historien hennes. Det er det beste med det hele. Dette er noe hun har drømt om helt siden hun forsto hva Champions League var. Arbeidet som er lagt ned alle årene siden, har ledet til dette, sier faren.

Fakta Caroline Graham Hansen Født 18. februar 1995. Spiller for Barcelona. Kommer fra Oslo. Startet karrieren i Lyn og har deretter spilt seniorfotball for Stabæk, Tyresö, Wolfsburg og Barcelona. Vant Champions League med sistnevnte. Har også vunnet norske Toppserien to ganger, NM tre ganger, den tyske serien tre ganger, den tyske cupen fem ganger og den spanske serien to ganger. Har 87 kamper og 38 mål for det norske landslaget. Les mer

Den perfekte spillestilen

Da Graham Hansen signerte for Barcelona i 2019, hadde laget nettopp tapt finalen mot Lyon og tremålsscorer Ada Hegerberg. FC Barcelona Femení ble ikke nødvendigvis sett på som den beste destinasjonen for en norsk ving som kunne velge og vrake blant Europas beste klubber. Hennes Wolfsburg hadde da vel så stor status som Barcelona i kvinnefotballens verden. I den var også Tyskland et maktsenter på et helt annet nivå enn Spania.

Men Graham Hansen og familien følte seg trygge på at Barcelonas ballbesittende stil, den mye omtalte tiki-taka, var perfekt for henne.

– Det betyr nok mye at hun vinner med Barcelona og den stilen de har. Det var kanskje ikke et valg mange så for seg da hun gikk dit, men hun fikk rett, sier Petter Normann Hansen.

Han var med da Graham Hansen sjekket forholdene i Barcelona før overgangen ble klar. Da lot de seg imponere av grepene storklubben gjorde både på og utenfor banen. Resultatene de siste sesongene viser klart hvor store klubbens ambisjoner for kvinnelaget er. Finaletapet mot Lyon i 2019 er blitt etterfulgt av to strake ligatitler og søndagens gjeve finaleseier.

Graham Hansen og resten av Barcelona-spillerne jublet ellevilt da kaptein Vicky Losada løftet Champions League-pokalen. Barcelona er den første klubben som vinner turneringen både på kvinne- og herresiden. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Et stort øyeblikk

Etter 36 minutter mot Chelsea kom det perfekte eksempelet på hvor godt Graham Hansen valgte. Den nederlandske stjernen Lieke Martens driblet seg gjennom på venstresiden og la ballen inn foran mål langs bakken. Graham Hansen timet løpet sitt inn i boksen perfekt og kunne enkelt sette inn Barcelonas fjerde.

Hun brølte av glede og omfavnet pasningslegger Martens. Deretter løp hun til Barcelona-benken og kastet seg rundt Ana-Maria Crnogorcevic. Sveitseren er en av Graham Hansens beste venninner på laget.

Med scoringen skrev 26-åringen seg inn på en eksklusiv liste. Før dette var Ole Gunnar Solskjær og Ada Hegerberg de eneste nordmennene som hadde scoret i en Champions League-finale. Nå har listen fått ett navn til.

– Det var virkelig moro. Endelig fikk hun som fortjent, sier faren.