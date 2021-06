Ferdig i Ranheim

Svein Maalens tid som hovedtrener i Ranheim er over.

Siste trening: Mandag ble Maalens siste økt med laget. Foto: Glen Musk

– Svein Maalen og Ranheim har gjennom helgen vært i en dialog som i dag har endt med en avtale om å avslutte samarbeidet, skriver klubben på sin hjemmeside.

Pressemeldingen fortsetter:

– Da vi innledet dialogen opplevde vi at klubben over tid har kjørt seg fast med tanke på sportslig utvikling og prestasjoner. Det kan være noe som skjer uten at n trener gjør en svakere jobb, men gjennom at det oppstår slitasje etter mange gode år sammen.

Etter tapet for KFUM fredag kunne Adresseavisen fortelle om at det foregikk diskusjoner på ledelses-hold i Ranheim rundt Maalens stilling. Søndag var signalene enda sterkere, og Adressa var kjent med at det kunne bli en avklaring før tirsdagens kamp mot Raufoss.

Under mandagens trening ville da heller ikke sentrale spillere som Mads Reginiussen og Christian Eggen Rismark svare på om de har tillit til Maalen.

Noen timer før avspark mot Raufoss kommer altså bekreftelsen: Maalens tid i Ranheim er over.

Maalen har vært hovedtrener i klubben siden oktober 2015, og var med da klubben rykket opp i 2017, den meget sterke syvendeplassen i 2018, og også under nedrykket i 2019. Maalen ble i 2018 kåret til årets trener under fotballgallaen.

I fjor kom Ranheim seg til kvalik til opprykk, mens resultatene har uteblitt denne våren og sommeren.