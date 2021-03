Lett å sitte i sofaen og latterliggjøre

KOMMENTAR: Ståle Solbakkens Norge gjorde det de skulle på banen. Markeringen i forkant var en større seier. Nå blir det ingen boikott av Qatar-VM.

Glade gutter: Alexander Sørloth, Erling Braut Haalnd og Jonas Svensson kunne glede seg over seier i første VM-kvalifiseringskamp mot Gibraltar. Foto: JAVIER FERGO/NTB

Birger Løfaldli Adresseavisen

Alexander Sørloth, trønder mer enn noen, headet inn 1-0 etter corner fra stjørdalingen Fredrik Midtsjø.

Tidligere Rosenborg-keeper Rune Almenning Jarstein voktet målet. På backplassene startet verdalingen Jonas Svensson, også han målscorer, og eks-RBK-er Birger Meling. Stefan Strandberg, også han med en fortid på Lerkendal, var en av de to i midtforsvaret.

«6 av 11 fra start er tidligere RBK-spillere», twitret Rosenborg-boss Tove Moe Dyrhaug helt korrekt da VM-kvalifiseringen var i gang i Gibraltar.

Det er faktisk noe Tove & co. kan være litt stolte av, slik landslagsgutta og trenerteamet har grunn til glede seg over at den politiske markeringen i forkant fungerte.

Det var nemlig stilt vel så store forventninger til den som til selve kampen denne kvelden.

Tydelig markering: Slik så det norske laget ut før kampen mot Gibraltar. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT/NTB

«Respect – On and off the pitch» var budskapet med sort skrift på landslagets hvite t-skjorter, som skjulte det norske flagget under oppvarmingen.

Teksten var endret til «Human Rights – On and off the pitch» under nasjonalsangen.

Det er lett å sitte hjemme i sofaen og latterliggjøre de enkle grepene og si at dette ikke betyr all verden. Jeg ser mange på sosiale medier som velger å gjøre nettopp det.

Norge kunne naturligvis ha dratt til så mye hardere, men jeg tror den ønskede effekten er oppnådd.

Hardere lut kunne til og med ha virket mot sin hensikt.

Målet er å bruke kvalifiseringen til å belyse Qatar-problematikken og rette fokus mot kravet om endring.

T-skjorte-aksjonen i Gibraltar er i styrke langt unna for eksempel Vegard Ulvangs kritikk mot IOC og Juan Antonio Samaranch like før Lillehammer-OL, men essensen er den samme.

Hvite t-skjorter: Det norske laget under oppvarmingen før VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar. Foto: JAVIER FERGO/AP

Det handler om profilerte idrettsutøvere og idrettsledere som er villige til å bruke posisjonen sin til å skape endring.

Det skal berømmes, for det er langt ifra noen selvfølge.

Allerede underveis i kampen hadde markeringen skapt stor internasjonal oppmerksomhet.

Noen timer før Ståle Solbakkens første kamp som norsk landslagssjef, ble utvalget som skal se på Qatar-spørsmålet offentliggjort. Leder Sven Mollekleiv står i front for en gruppe på seks kvinner og åtte menn som skal komme frem til hva norsk fotball skal gjøre for å reagere på Qatars håndtering av menneskerettigheter.

Mollekleiv-utvalget skal utrede, vurdere og innstille på hvilke virkemiddel norsk fotball skal ta i bruk for sin reaksjon.

Spørsmålet om hvorvidt Norge skal boikotte verdensmesterskapet i 2022 eller ikke skal behandles under fotballforbundets ekstraordinære ting 20. juni.

Allerede etter den første kvalifiseringskampen, der Norge til slutt vant oppskriftsmessig 3-0, tror jeg vi kan fastslå at noen norsk boikott blir det ikke.

Hovedæren for det har det norske landslaget og i særdeleshet Ståle Solbakken.

Sammen har de vist at ord er blitt til handling. T-skjorte-aksjonen mot Gibraltar er sannsynligvis bare en start. Frem mot sluttspillet i 2022 vil det by seg en rekke anledninger til å tydeliggjøre den norske kritikken.

Disse anledningene hadde forsvunnet med en norsk boikott.

Da ville dialog og påvirkning ha blitt erstattet med avstand og mulig splittelse.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Hvor «Nye Norge» med Ståle Solbakken som sjef står er altfor tidlig å si etter denne kampen. Til det var Gibraltar for svake.

Et godt svar får vi allerede på lørdag, når Norge møter Tyrkia. Nettopp Tyrkias seier mot Nederland gjør gruppa mer åpen og styrker faktisk Norges sjanser for å havne i Qatar, når det omstridte mesterskapet starter om halvannet år.

Frem til da kan vi glede oss over et nytt Norge.

Et Norge som faktisk står for noe og tør å vise det for resten av verden.

Det fortjener helt annen respons enn latterliggjøring.