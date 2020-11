Engelske medier: Frykter alvorlig skade for Liverpool-stjerne

Liverpools midtstopper Joe Gomez (23) skal ha pådratt seg en alvorlig skade på landslagstrening foran privatkampen mot Irland.

SKADET: Joe Gomez i duell med Manchester Citys Kevin De Bruyne for tre dager siden. Foto: Shaun Botterill / Pool Getty

Det ser ut som om skademarerittet for Jürgen Klopps menn ikke tar slutt. På landslagstrening for England skal Gomez ha pådratt seg en alvorlig skade, melder flere engelske medier, blant annet Mirror. England møter Irland til privatlandskamp på Wembley torsdag kveld.

The Telegraph melder at Liverpool og Gomez frykter det verste, at midtstopperen har pådratt seg en alvorlig skade.

Mirror skriver at det er ventet at Englands landslagstrener Gareth Southgate snart skal bekrefte skaden.

Sky Sports melder at Gomez skal være alvorlig skadet på trening.

«Joe Gomez er ute for en lengre periode», skriver Daily Mail.

I kampen mot Everton tok Liverpools midtstoppergigant Virgil van Dijk korsbåndet i møtet med Everton-keeper Jordan Pickford. I forrige serierunde mot Manchester City måtte venstreback Trent Alexander-Arnold forlate banen med en strekk, han er ventet å være ute i flere uker.

Da det så ut som om det ikke kunne bli verre for den bakre fireren til Liverpool, så har altså Joe Gomez blitt skadet på landslagstrening.

Gomez spilte sammen med Joel Matip mot Manchester City forrige helg. Matip har også vært svært skadeutsatt.

I Champions League-kampen mot Midtjylland var midtbanespiller Fabinho omplassert til midtstopper, men måtte forlate banen med en strekk.

Her ble Virgil van Dijk taklet av Jordan Pickford forrige måned. Liverpool-spilleren og den nederlandske landslagsspilleren er etter all sannsynlighet ut mer eller mindre resten av sesongen:

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær raste mot det tette kampprogrammet og slitasje for spillerne etter seieren mot Everton sist helg, spesielt etter at de spilte Champions League i Tyrkia onsdag kveld og hadde tidlig kamp lørdag. Klopp ga Solskjær støtte.

– Jeg har snakket med Premier League. Ingen lag burde ha 13.30-avspark på lørdag etter å ha spilt kamp onsdag kveld. Premier League må gjøre endringer. Sky Sports, BT Sports, alle må snakke med hverandre, sa Klopp.