Ronaldos rørende gest til taperen

Lille Spezias innbytter Emmanuel Gyasi (26) gjorde det som de færreste mindre kjente motstandere tør, etter kampen mot Juventus i helgen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VAKKERT: Emmanuel Gyasi (t.h.) og Cristiano Ronaldo kom begge inn etter pause da Spezia møtte Juventus. Etterpå gikk Gyasi bort til superstjernen. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Cristiano Ronaldo (35) kom rett fra corona-karantene og scoret to ganger da Juventus vant 4–1.

Både han og Gyasi kom inn i 2. omgang, men i motsetning til Ronaldo, klarte ikke italiensk-ghanesiske Gyasi å markere seg noe særlig.

Men etter kampen gikk han rett til Cristiano Ronaldo og fortalte ham hvem som er hans forbilde på fotballbanen. Og ble slett ikke avvist av superstjernen.

– Jeg fortalte ham at er en inspirasjon for meg og mange andre fotballspillere, særlig de unge, sier Gyasi ifølge Footy-Ghana.com og andre medier.

– Han smilte og takket meg. Så sa han at jeg skulle fortsette å jobbe for å oppnå mine drømmer, for alt er mulig å oppnå her i livet.

Det foreligger en rekke bilder av dem som snakker sammen. Ronaldo holder godt rundt den atskillig mindre kjente spilleren på motstanderlaget, som kanskje må kjempe for å unngå nedrykk fra Serie A.

Emmanuel Gyasi kom til Spezia fra nivå tre-klubben FC Südtirol før denne sesongen, men måtte altså starte kampen mot Juventus på benken.

– Jeg forstår ikke folk som fornærmer Ronaldo. Han er en ydmyk fyr som gir alt for å være på topp, og han lykkes, sa Gyasi etter møtet med Juventus-stjernen.

En kortklippet Ronaldo trente tirsdag for fullt med Juventus og kan komme til å spille fra start i onsdagens Champions League-kamp mot ungarske Ferencvaros, der norske Tokmac Nguen er en av nøkkelspillerne.

Ronaldo er den mestscorende spilleren i Champions League gjennom tidene. Han har i alt 130 mål på 170 kamper for Manchester United, Real Madrid og Juventus. 17 av målene har kommet på straffe.

