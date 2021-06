Den eneste svensken som begeistrer

OM FOTBALL: Rekk opp hånden om du har latt deg sjarmere av Sverige i EM? Ikke du heller, nei.

Alexander Isak var banens gigant da Sverige slo Slovakia 1–0 i St. Petersburg. Her er 21-åringen sammen med kaptein Sebastian Larsson. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV, REUTERS

Sverige-Slovakia 1–0

Først ingenting. Deretter ingenting. Så ingenting.

Etter tre dørgende kjedelige og målløse omganger i EM løsnet det litt for Sverige mot Slovakia.

Et straffespark, en iskald Emil Forsberg fra 11-meter, svensk seier og trolig avansement i EM.

Det var effektivt, men ikke vakkert.

For det er kun én svenske som har sjarmert oss: Den brennhete angriperen Alexander Isak.

For han er god, han! Så god at sommeren kan bli blågul.

Én lysende stjerne overskygger grå lagkamerater.

Dermed er Sverige på vei videre i EM.

Rundspilt mot Spania

Første kamp i mesterskap pleier ofte å leve sitt eget liv.

Nederlagsdømte lag kan fly høyt bare på entusiasme. Det er få som tror på dem, de kan spille med lave skuldre, hvilket også betyr en viss mulighet til å slå nedenfra mot en gigant som ofte er preget av premierenerver.

Det var omtrent det som skjedde da Sverige EM-åpnet mot Spania i Sevilla mandag kveld. Det svenske poenget var det ingen som forventet, det var ren bonus.

Med til historien hører det at kampen hadde endt 3–0 til Spania, ikke 0-0, dersom rundspilte Sverige ikke hadde hatt Robin Olsen i mål.

Det var et brutalt svensk ran med keeper Olsen som våpen.

Men det var i kamp 2 mot Slovakia i St. Petersburg Sveriges EM i realiteten skulle starte.

Det var duellen som måtte vinnes, det var her troen på Sverige i utslagsrunder skulle bygges.

Det høres kanskje sprøtt ut. Men Sverige hadde et mer vrient utgangspunkt før møtet med Slovakia enn Spania.

Emil Forsberg scoret kampens eneste mål å straffespark. Foto: Maxim Shemetov, Reuters

«Mer liv på Mars»

Det kan ha vært den utmattende varmen. Det kan ha vært spillere som følte ekstra på at det lå mye i potten.

Kanskje det var en kombinasjon.

Men du skal ha livlig fantasi for å finne noe positivt å trekke frem i de første 45 minuttene av kampen.

Eller som en svensk kollega meldte: «Det finnes mer liv på Mars».

Slovakia ville ikke, fordi de i praksis var videre med uavgjort. Sverige evnet ikke.

Det var stillestående. Ingen fremdrift. Hvor var oppofrelsen, intensiteten og vinnerviljen? Hvor var presset på ballfører?

Forsiktige Sverige fant aldri rommene i det kompakte slovakiske forsvaret.

I 27 grader på stadion i St. Petersburg minnet de svenske spillerne om tørste badeturister i en 100 meter lang kø ved en strandbar. Det gikk fryktelig sakte fremover.

Det var ikke en søvndyssende fotballkamp. Det var en grusom omgang. Sverige-Slovakia var Tinder-daten fra helvete.

Var det noe positivt å trekke frem fra de første 45 minuttene? Nej!

BBC valgte å ikke vise høydepunkter i pausen, fordi det ikke var noen.

Tråkigt, tråkigt, tråkigt.

10 millioner svensker får dessverre aldri de minuttene tilbake.

Forrykende Isak

Det kunne jo bare gå én vei: Fra grusomt til litt bedre.

Sverige var nettopp det etter hvilen, bedre, uten at de bød opp til fest.

Kanskje en tilfeldighet kunne føre til en situasjon eller to?

Jo da, Ludwig Augustinsson og Marcus Danielssen hadde to farlige forsøk med hodet etter kvarteret.

Om det finnes et lysglimt blant de svenske utespillerne, må det være angriper Alexander Isak. Den eksepsjonell 21-åringen utfordret, viste ferdigheter og ble en trussel i andre omgang. Han evnet å finne rom, hele tiden truende.

Midtperioden av omgangen var rett og slett forrykende av Isak.

Raidet og avslutningen 20 minutter før slutt var veldig bra, men ble avverget av Martin Dúbravka i Slovakia-målet.

Minutter senere rev samme Dubravka ned innbytter Robin Quaison på vei gjennom.

Straffe Sverige, Emil Forsberg viste svensk kyla fra 11 meter, og plutselig var EM-håpet veldig levende for det som lenge så ut til å kunne bli EMs festbremsere.

1–0 Sverige, og da handlet det om å tette igjen bak.

Det holdt helt inn for våre brødre i øst. De vant til slutt fortjent 1–0 over et svakt Slovakia etter et begredelig førsteinntrykk.

Første EM-seier siden 2012

Det var Sveriges første mesterskapsseier i et EM siden 2012, og nå er de på vei videre til utslagsrundene i EM.

Mye takket være en god keeper, stramt forsvarsspill og en lysende stjerne på topp.

Resten av Europa slår neppe hjul for Sveriges lag.

Men det gjør vi for Alexander Isak, vår aller sötaste bror.

Europas toppklubber kommer til å ligge langflate etter Real Sociedad-spiller Alexander Isak dersom han fortsetter i samme stil.

Først skal 21-åringen sørge at sommeren blir blågul for et grått Blåhvit.

Uten at vi nordmenn skal bli for kjepphøye, vi får jo uansett aldri lov til å være med på festen.