David Fällman etter AaFK-debuten: – Skuffende at vi ender opp med bare ett poeng

– Vi er bedre enn dem, vi gjør ting bra og vi skaper mer enn nok sjanser til å vinne. Så i sum er vi veldig skuffet over at vi står igjen med kun ett poeng, sa AaFK-midtstopper David Fällman etter 2-2 mot Fredrikstad.

En skuffet David Fällman, etter at Tomas Drage satte inn 1–1 på en straffe Fredrikstad fikk etter at AaFK-midtstopperen handset. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter å ha vær i Ålesund i drøye tre uker, og spilt to treningskamper mot Brattvåg, var David Fällman på plass som midtstopper for AaFK da de møtte serieleder Fredrikstad.

Den svenske midtstopperen er tiltenkt rollen som sjef i forsvaret, og en som kan løfte laget med innsats og verbale bidrag. Den rollene og det ansvaret tok han, men måtet også tåle å gjøre seg bemerket på annet vis i sin seriedebut for de oransje.

Laget straffe

Etter at Sigurd Haugen hadde gitt AaFK ledelsen 1-0 var Fällman litt for aktiv med ei hand i egen sekstenmeter. Dermed straffespark for Fredrikstad, som til da ikke hadde skapt en eneste sjanse i kampen.

– Det er et innlegg der Quint (Jansen) og jeg går i duell. Jeg er litt høy med handa når jeg skal gå med bena mot ballen, og ballen stusser borti hodet til Quint og treffer handa. Det er sånn det er, og jeg får ikke gjort noe med det. Men ekstra surt at det skjer i den første matchen min, sier han.

AaFK tok ledelsen igjen før pause, ved Kristoffer Ødemarksbakken, men Fredrikstad utlignet nok en gang i andre omgang.

– Det er irriterende at vi ikke vinner i dag. Vi skulle ha fokus på å vinne 50-50-duellene på midten, og å skape bevegelser inn i boksa. Jeg føler at vi gjorde jobben vår, og vi skaper veldig mange sjanser. I hvert fall svært mange halvsjanser. Og mer en nok til at vi burde vunnet, sier Fällman.

Spilte hele kampen

Til tross for lite kamptrening, og at han bare har vært drøye tre uker i Ålesund, spilte han hele kampen.

– 90 minutter. Det er vel bare det jeg står igjen med etter denne kampen, sier han selvkritisk.

– Kondisjonsmessig kjennes det veldig greit. Fotballmessig er det litt så som så. I dag fikk jeg god hjelp av kompisene rundt meg, så det er vel en hel OK førstematch, utbroderer han.

Fasiten er nok litt bedre enn som så for svenskens leveranser i debuten. Allerede i sin første kamp ble han gitt kapteinsbindet. Og han viste at han er akkurat den typen som trener Lars Arne Nilsen har bebudet. En lederskikkelse, som går foran i duellspillet og som hele tiden jobber aktivt med å få med seg medspillerne.

– Han blir svært viktig

– Det er utrolig deilig å endelig få han på plass. Vi får inn den ledertypen vi har etterlyst. Med tanke på at han ikke har trent så mye ennå, så gjør han en svært god kamp. Med unntak av straffesparket så gjør han ingen feil. Han er solid og trygg, og blir veldig viktig for oss fremover, sier Nilsen.

AaFK-treneren er også skuffet over at trepoengeren glapp.

- Jeg føler at vi spiller en kamp som er god nok til å gi tre poeng. Jeg hadde lenge den følelsen undervegs også, men jeg begynte å få en litt dårlig følelse når vi brente så mange sjanser. Men kampen vi leverer er god. Vi tar skritt, og ser mer og mer ut som et lag. Vi blir bedre og bedre, og det skal vi fortsette å bygge på, sier Lars Arne Nilsen.

– Mye rock & roll i denne divisjonen

Neste runde går turen til Sogndal for AaFK. Et Sogndal-lag som vant hele 4–0 over Ranheim borte i denne runden.

– Jeg vet ikke så mye om Sogndal, men jeg har fått med nok om denne divisjonen til å vite at det er mye rock & roll. Her er det mye som skjer, og alle kan slå alle. Så vi må ha med oss mye respekt inn i hver kamp, uansett om vi møter lag som har 12 eller to poeng, avslutter AaFKs nye kaptein og forsvarssjef, David Fällman.