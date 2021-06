Har ikke spilt kamp på halvannet år – drillet i Starts førsteellever

11 år etter at han gikk fra Våg til Start kan belønningen komme for Altin Ujkani (21). Er Joackim Jørgensen utilgjengelig starter han antakelig mot Åsane.

Altin Ujkani på Start-trening torsdag. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: – Jeg er nærmere enn noen gang. Det er veldig spesielt for meg som har spilt så lenge i klubben, sier Altin Ujkani til Fædrelandsvennen.

Torsdag og fredag ble han drillet på laget som starter mot Åsane, fordi Joackim Jørgensen sliter med en vond akillessene. Start håper at Jørgensen skal bli klar, men Ujkani, som fikk Start-debuten da han kom inn på overtid mot Ranheim sist helg, er klar om veteranen må kaste inn håndkleet.

– Jeg har ventet lenge på denne sjansen, sier Ujkani og smiler.

Drømmen om a-lagsspill i Start har han hatt lenge. Allerede som 12-åring gikk han fra Våg til Start. Han har vært en del av en talentfull 2000-årgang, var fast på kretslag, og utfordrer på landslag der kompisen Mikael Ugland var en viktig brikke, og der Erling Braut Haaland etter hvert ble stjernen.

Spilte for Fløy høsten 2019

– Jeg har spilt mye mot Haaland, sier Ujkani, som har klamret seg fast til en Start-tilværelse som har vært usikker. Han har hatt muligheter andre steder. Han var nær en overgang til Fram Larvik før korona, og hadde et kort låneopphold hos Fløy i 2.divisjon høsten 2019.

– Jeg synes det har vært en fin treningsarena her, enn å gå andre steder. Jeg har vært villig til å vente på min sjanse og spille meg inn her, sier den venstrebeinte forsvarsspilleren.

Ser en bort fra overtidsminuttene han spilte mot Ranheim i forrige uke, er kampen for Fløy mot Asker 15.oktober 2019 hans siste tellende kamp. Først og fremst fordi korona rammet Starts andrelag i 3.divisjon.

– Jeg savner veldig mye å spille kamper. Det er jo der jeg kan vise meg frem, sier Vågsbygd-gutten, som får skryt av Start-trener Joey Hardarson for stå på-viljen.

– Altin har tidligere slitt mye med skader og fått mange avbrekk. Nå har han over lang tid trent regelmessig, så vi merker at han blir bedre og bedre. Han nærmer seg å konkurrere. Han fikk et innhopp sist og må være forberedt på at det kommer muligheter, sier islendingen.

Trent ekstra

Selv er Ujkani klar på at fokus på ekstratrening har løftet ham som spiller denne vinteren.

– Jeg har trent mye ekstra. Først og fremst fysisk, både styrketrening og løping.

Han understreker også at han tror Starts eksperiment med en ny formasjon passer ham perfekt. Start har drillet 3–4–3 før kampen mot Åsane lørdag.

– Jeg kan både spille back og stopper, så venstre stopper i en treer passer nok meg veldig fint, sier han.

– Hva slags type er du?

– Defensivt sterk, løpsvillig og gode pasninger. Så har jeg blitt mye sterkere i duellspillet. Jeg kan kanskje være litt undervurdert der, selv om jeg er lav, sier Ujkani.

PS. Mikael Ugland trente heller ikke fredag, men reiser til Bergen og er tilgjengelig for kamp lørdag.