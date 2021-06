RBK-børsen: Scoret i sin første kamp fra start. Slik belønnes han

Rosenborg scoret først, men vertene i Drammen slo brutalt tilbake. Strømsgodset scoret kampens seiersmål kun minutter før fulltid. Sjekk børsen her!

Det var kun spilt to minutter i Drammen da Rasmus Wiedesheim-Paul sendte Rosenborg i ledelsen. Adresseavisens børssetter gir ham en firer for innsatsen søndag. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Strømsgodset - RBK 2–1

Rosenborg: Fikk en pangåpning da Wiedesheim-Paul plukket opp et svakt tilbakespill fra Valsvik og satte ballen sikkert i mål før det var spilt to minutter. Strømsgodset tok gradvis over banespillet og kun ubesluttsomhet fra dem i Rosenborgs boks samt solid stopperspill gjorde at det sto 0-1 til pause.

Rosenborg tillot Strømsgodset å spille for enkelt gjennom midtbanefemmeren, spesielt på venstresiden, og var for upresise til å få løftet spillet før helt mot slutten av første omgang.

Herman Stegel scoret på straffespark for Strømsgodset i 2. omgang, og kun minutter før kampslutt lyktes laget hans med å få nettkjenningen som sikret dem alle poengene på Marienlyst stadion. 2–1-målet var signert Halldor Stenevik. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Fakta Strømsgodset - Rosenborg 2–1 (0–1) Dagens Ivers: Målsjanser: 10–6 Marienlyst stadion, Eliteserien, 7. serierunde Tilskuere: 600 Dommer: Kristoffer Hagenes, TIL Hovding. Mål: 0–1 Rasmus Wiedesheim-Paul (2.min.), 1–1 Herman Stengel (str., 62.min.), 2–1 Halldor Stenevik (87.min.) Gule kort: Niklas Gunnarsson og Viljar Røsholt Myhra, Strømsgodset, Adam Andersson, Kristoffer Zachariassen og Besim Serbecic. Strømsgodset (1-4–3–3): Viljar Røsholt Myhra; Jonathan Parr (Prosper Mendy fra 46. min), Niklas Gunnarson, Lars-Christopher Horst Jan Vilsvik, Gustav Valsvik; Herman Sørby Stengel, Johan Hove, Mikkel Maigaard Jakobsen; Imoh Fred Friday, Moses Dramwi Mawa (Valdimar Thor Ingimundarson fra 90. min.), Halldor Østervold Stenevik Rosenborg (4–2–3–1): André Hansen; Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Even Hovland, Adam Andersson; Kristoffer Zachariassen, Vebjørn Hoff, Per Ciljan Skjelbred; Carlo Holse, Dino Islamovic (Guillermo Molins fra 80. min.), Rasmus Wiedesheim-Paul (Jonathan Augustinsson fra 46. min.). NB: Toppscorer Zachariassen brant to store sjanser på stillingen 0-1 og 1-1. Kampkarakter: Bunn Les mer

Tok grep i pausen, tok ut Wiedesheim-Paul og spilte med to svenske backer til venstre. Fikk demmet noe bedre opp og burde tatt ledelsen 0-2 ved Zachariassen. Isteden laget Zachariassen straffe like etterpå og selv om Hansen var etter den, sto det 1-1. Samme mann kunne gitt RBK ledelsen igjen, men Godsets 2-1 scoring like før slutt avgjorde kampen.

Se våre børskarakterer og vurderinger under:

André Hansen - 6

Rolig og sikker med unntak av en 5-meter ut over sidelinja. Nære å redde straffesparket. Tre gode redninger på 1-1. På trippelsjansen mot slutten må han kapitulere etter to redninger.

Erlend Dahl Reitan - 4

Blir en del overspilt og mister «sin» mann flere gang ved innlegg imot. Rydder også fint opp en del ganger.

Besim Serbecic - 6

Vinner mange dueller og kommer først på innlegg i egen boks. Noen harde, lave pasninger mot Islamovic. Bør gi Hansen bedre hjelp på 1-2.



Even Hovland - 6

Løper opp gjennomspill og vinner innlegg i egen boks. Finner Hoff mye i frispilling. Ikke alle langpasninger av samme kvalitet som vanlig. Bør gi Hansen bedre hjelp på 1-2.

Adam Andersson - 3

Blir mye overspilt i første omgang og får liten hjelp av Wiedesheim-Paul. Flyttet opp som kant i andre omgang.

Vebjørn Hoff - 6

Vinner mye ball på midten og plukker opp andreballer. Frigjør seg fint når midtstopperne har ball. Gode offensive bidrag.

Per Ciljan Skjelbred - 5

Vinner mange baller og stopper flere overganger imot.

Kristoffer Zachariassen - 4

Lite involvert i første omgang og klarer ikke å demme opp på sin side med Andersson og Wiedesheim-Paul. Har to store sjanser på 1-1.

Carlo Holse - 4

En del upresist i første omgang. Hevet seg i andre omgang og burde fått målgivende til Zachariassen.

Dino Islamovic - 6

Stort sett spillbar og presis når han får ball feilvendt. Blir møtende langt ned i banen kommer lite i motstandernes boks.

Håkan Rasmus Wiedesheim-Paul - 4

Pangåpning med mål etter knappe to minutter. Sliter med å finne riktig posisjon i forsvarsspillet.

Jonathan Augustinsson - 3

Kamprusten. For upresist offensivt.

Guillermo Molins

For kort tid til å bli vurdert.

