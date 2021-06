Agenten etter hjertestansen: – Christian gir ikke opp

Den danske stjernespilleren Christian Eriksen sier ifølge agenten Martin Schoots at han er takknemlig for støtten han har fått etter den dramatiske kollapsen lørdag.

Foto: Stuart Franklin / Getty Pool

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Christian gir ikke opp. Han og familien ønsker å takke alle, sier Schoots til den italienske sportsavisen La Gazzetta dello Sport mandag.

Christian Eriksen kollapset under Danmarks EM-kamp mot Finland lørdag, og søndag bekreftet danskenes landslagslege Morten Boesen at Eriksen hadde fått hjertestans, og at han «var borte» før de fikk startet hjertet hans igjen.

Kommentar: For noen typer. De er allerede EM-vinnere.

29-åringen har vært innlagt på Rigshospitalet i København siden.

– Vi snakket i morges. Han spøkte og han var i godt humør, jeg syntes han virket fin. Vi ønsker alle å alle forstå hva som skjedde med ham, og det vil han også. Legene gjør omfattende tester, og det vil ta tid, sier agent Schoots, som også omtales som en venn, til La Gazzetta dello Sport.

– Var i godt humør

Shoots sier videre at Eriksen, som spiller for italienske Inter Milan, er overveldet av alle hilsenene og lykkeønskningene han har fått etter den dramatiske hendelsen.

– Han har forstått hvor mye kjærlighet han har rundt seg. Han mottok meldinger fra hele verden, og var spesielt imponert over de fra Inter-fansen, sier Schoots.

Mandag morgen vil tre av Danmarks landslagsspillere møte pressen for første gang etter lørdagens hendelse, skriver danske Ekstra Bladet. To av spillerne som stiller seg til rådighet er keeper Kasper Smeichel og spiss Martin Braithwaite.