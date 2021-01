– Det er tungt å få høre at du ikke er god nok bare fordi du er kvinne

HOLMENKOLLEN: Tre norske idrettsprofiler forteller om sine opplevelser med manglende likestilling i sporten. Nå går de i spissen for likestillingskamp med sterke sponsorer i ryggen.

Kulturminister Abid Raja, Grace Bullen, Amalie Iuel på lanseringen av aksjonen «Like Muligheter» i Holmenkollen tirsdag formiddag.

Maren Lundby skjønner ikke hvorfor ikke jenter får hoppe i store bakker – eller hvorfor de ikke får hoppe i det hele tatt. Amalie Iuel undrer seg over at det knapt finnes kvinner som trenere og ledere. Grace Bullen måtte fortelle vantro menn at hun som jente faktisk drev med bryting.

De er tre idrettsutøvere blant de beste i verden. Alle har de møtt mangelen på likhet mellom kjønnene. Nå stiller de seg i foran i kampen for at det skal være like muligheter for kvinner og menn, jenter og gutter i idretten. Aksjonen «Like Muligheter» ble sparket i gang i 10 minus og nysnø i Kollen tirsdag formiddag. En tre år lang aksjon for likestilling i idretten, frontet av de tre nevnte og med støtte fra kulturminister Abid Raja.

Ikke god nok?

– Det er tungt når du får høre fra utenlandske idrettsledere at du ikke er god nok til å få hoppe i hoppuka bare fordi du er kvinne. Det stemmer ikke, og det er utrolig at slik kan bli sagt i 2021, sier skihopper Maren Lundby.

Hun har kjempet i årevis for jentenes muligheter i hoppbakken. Fortsatt har hun mange kamper igjen. Det handler om å få hoppe i skiflyvningsbakker, få inn stor bakke i OL-programmet og deltagelse i den legendariske Hoppuka.

Maren Lundby møtte kulturminister Abid Raja (t.h.) tirsdag. Foto: Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Fakta «Like Muligheter» Prosjekt for økt likestilling på alle plan i idretten.

Initiativtagere er Norges Bryteforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Skiforbund.

Sponsorer er Coop, Landsorganisasjonen (LO) og Thon Hotels.

Prosjektet har tre ambassadører foreløpig: Maren Lundby, Amalie Iuel og Grace Bullen.

De tre ambassadørene skal delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer. I tillegg være med å fronte aksjonen i medier og sosiale medier. Les mer

Likestilling handler ikke bare om de store institusjonelle endringene. Det handler også om hvordan en blir møtt av omgivelsene.

– Fysikken blir ofte kommentert. Jeg driver en mannsdominert idrett, så det er det lett for noen å si at jeg ikke er noen jente som driver med bryting. Jeg prøver å si at jeg er en person som trener fysisk veldig hardt. Og når man gjør det, så kan man bli så god som man vil, sier bryteren Grace Bullen.

Grace Bullen er bryter. Foto: Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Hun har opplevd forskjellsbehandlingen. Guttene stikker av med de beste trenerne, samlingsdøgnene og de beste treningsforholdene. Det vil hun ha slutt på.

Ble nektet å spille med guttene

Amalie Iuel har en internasjonal oppvekst og skolegang. Det var da hun bodde i Thailand og gikk på internasjonal skole, at hun først ble klar over at jenter og gutter ikke har de samme mulighetene til utfoldelse.

– Jeg skulle begynne med rugby fordi jeg syntes det hørtes spennende ut. Jeg stilte på trening, men opplevde at dette var noe helt annet. Ballen var annerledes, oppsettet var ikke i nærheten og det var forbudt med nærkontakt. Det var såkalt touch rugby. Det minnet mer om sisten. Jeg fikk ofte rødt kort fordi jeg var for ivrig. Jeg lurte på hvorfor jentene ikke fikk spille rugby, men ingen hadde noe godt svar. Da sa jeg at jeg kom til å stille i gutteklassen. Det var ikke aktuelt. Jeg fikk nøye meg med touch rugby. Det syntes jeg var urettferdig.

Amalie Iuel er friidrettsutøver. Foto: Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Nesten bare menn

Friidrett er blitt hennes idrett etter hvert. Hun minner oss på om at det ikke er så veldig lenge siden kvinner ikke fikk løpe hel maraton eller delta i Holmenkollstafetten. Selv om friidrett er relativt likestilt, er det likevel noen trappetrinn å ta.

– Det er veldig få kvinner som er trenere og ledere i norsk friidrett. Jeg har lyst til å finne ut av hvorfor det er slik og hva vi kan gjøre for å endre på det, sier Amalie Iuel.

Det er også dette prosjektet «Like Muligheter» handler om. Det er en erkjennelse av at selv om Norge statistisk er et av verdens mest likestilte land, så finnes det muligheter for forbedring. Store muligheter.

Det er Norges Skiforbund, Norges bryterforbund og Norges Friidrettsforbund som har fått med seg sponsorer som Coop, LO og Thon Hotels. De bidrar med penger øremerket likestillingstiltak. I tillegg har forbundsledelsen i de tre særforbundene bundet seg til å jobbe for konkrete likestillingssaker.

Minister-støtte

Med seg på laget har de også dukk-opp-minister Abid Raja. Kulturministeren dukket da også opp i Holmenkollen denne bitende kalde formiddagen.

– Dette er viktig fordi det på flere områder det er forskjeller i idretten. Det høres hverdagslig ut, men dette er viktig for de jentene i Lillesand som ikke ville ha hvite gjennomsiktige shortser mens mange menn ikke forsto det. Det handler om likestilling det også, sier han.

Abid Raja og Maren Lundby blir intervjuet på hver sin kant i forbindelse med lanseringen av likestillingsaksjonen «Like muligheter» i Holmenkollen tirsdag. Foto: Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Han vil ikke gå med på at det bare er slik, når noen sier at pengepremiene er lavere fordi markedsverdien til mange kvinners idrett er lavere.

– Det er egentlig et spørsmål om det var egget eller høna som kom først. Hva er det du viser folk? Hva er de blitt vant til å se? Når folk har fått servert kun herreidrett, så er det blitt slik. Vi må få en mentalitetsendring. Likestilling handler om å ha en sterk vilje til å få det på plass. Hvis du bare viser herreidretten, vil den får mer sponsing fokus og omtalte. Vi som politikere må ha vilje til endring, sier han.

Grace Bullen sier det dessuten slik om hvorfor hun liker bryting:

– Jeg har valgt riktig idrett fordi det er så mange kvinner som slår menn, sier hun og smiler.