Slik hyller Europa Haaland: – Han kan bli den nye kongen når Ronaldo/Messi-æraen er over

VG valgte Erling Braut Haaland til nummer én på 100-listen for 2020. Europeiske fotball-journalister misunner Norge 20-åringen.

MÅLSCORER: Erling Braut Haaland har bøttet inn med mål for Borussia Dortmund. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

Endelig har Norge en mannlig fotballspiller som er på leppene til veldig mange rundt i den store fotball-verden.

Han gikk helt til topps i VGs 100-liste over de største idrettsutøverne i Norge for 2020, men ble slått av Viktor Hovland i kampen om å bli folkets favoritt.

Jærbuen er for tiden i opptrening etter en muskelskade, og er ventet å være tilbake på nyåret - kanskje med planer om å score noen nye mål.

– Rehabiliteringen har gått bra, og vi forventer at Erling spiller igjen mot Wolfsburg (første kamp på nyåret, 3. januar), sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc til tyske Bild tirsdag.

VG har bedt et knippe fotballeksperter i Europa si sin mening om Norges nye yndling.

Nathan Gourdol, L’Equipe (Frankrike)

– Haaland bekreftet i 2020 alt potensialet vi så i ham. Vi kan ikke si at han er prototypen på den moderne spissen: han skapte faktisk sin egen stil. Hans fire mål mot Hertha Berlin er for meg symbolet på all makt han utstråler. Hans kroppsbygning gjør ham nesten ustoppelig når han er trygg, han er nesten som en robot.

– Han kommer absolutt til å være en av toppscorerne i det neste tiåret, hvis han tar de rette karrierevalgene. Han har profilen til å gjøre det bra i England, men Dortmund er det perfekte stedet for hans vekst så langt.

Raphael Honigstein, Spiegel, The Athletic, BT Sport

– Haaland har vært fenomenal, bortsett fra de to kampene mot Bayern München, da han falt litt igjennom. Jeg er ikke i tvil om at han snart blir en superstjerne. En eller to klubber vil kanskje prøve å kjøpe ham allerede til sommeren, men 2022 er langt mer realistisk, med tanke på utkjøpsklausulen.

Fakta Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund kalenderåret 2020: Totalt: 32 kamper-33 mål-6 målgivende. Bundesliga: 23 kamper-23 mål-5 målgivende. Champions League: 6 kamper-8 mål. Tysk cup: 2 kamper-1 mål. Tysk supercup: 1 kamp-1 mål-1 målgivende. Les mer

Maximilian Schmeckel, Spox/Goal (Tyskland)

– Haaland har også i 2020 det neste skrittet i et enormt tempo og jobbet for å bli enda bedre. Både når det gjelder fysikk og taktikk, har han utviklet seg uke for uke. Uten ball har han tilpasset seg trenerens taktikk bemerkelsesverdig raskt, og når Dortmund angriper har han vekslet mellom å gå i rom og trangt kombinasjonsspill. Selvsagt har han fremdeles mye igjen å lære med det raske pasningsspillet og kunne opptre litt mer uanstrengt, men mye tyder på at han vil nå nivået til Robert Lewandowski i årene fremover. Det gjenstår å se hvor raskt han blir å finne i et verdensklasselag, men hans unike egenskaper tilsier at han har en lys fremtid.

Aleksandr Bobrov, Sport Ekspress (Russland)

– I en tid da fotball bestemmer i fotballen, er det godt å se spillere som elsker fotball og idretten fremfor alt. Erling Braut Haaland er en av dem. For han er fotballen fortsatt en lek, det har ennå ikke blitt jobb og slit. Han spiller med et smil. Han vinner og bringer glede til fansen. Jeg tror og håper at han kommer til å være der lenge, trolig snart i en enda større klubb. Men det er viktig at han blir gitt frihet, uansett hvor han ender.

Daniel Taylor, The Athletic (England)

– Alle i England følger Haalands fremgang med en slags ærefrykt. Han er en toppspiller allerede. Jeg ville være veldig overrasket om ikke engelske toppklubber følger hans utvikling veldig nøye. Manchester United har åpenbart allerede ønsket å signere ham, men Manchester City trenger også ny dynamikk i angrepet, særlig om dette skulle bli Sergio Agüeros siste sesong.

Vidir Sigurdsson, Morgunbladid (Island)

– Tallene sier alt om Haaland. 23 Bundesliga-mål i 2020. Den spilleren som raskest har kommet til 15 scoringer i Champions League. Seks mål på syv kamper for landslaget. Alt sammen i en alder av 20 år. Det er utrolig. Haaland er en av de mest spennende spillerne som kommer i europeiske fotball - og med sin styrke, hurtighet, teknikk og øye for scoringer, både for seg selv og for lagkameratene, er alt jeg kan si: The sky is the limit!

Anders Lindblad, Svenska Dagbladet (Sverige)

– Det som jeg har sett av Haaland, er eksepsjonelt. Han er årets komet i fotball-verden. Tøff, eksplosiv, stor selvtillit og med ekstrem sans for hvor målet står. Han har alle muligheter til å bli en av de beste i verden. Fremfor alt virker det som om han har den mentale styrken som kreves for å bli nummer én.

Maciej Kaliszuk, Przegląd Sportowy (Polen)

– Haaland har etter min mening vært en av de beste spillerne i Europa i 2020. Jeg var overrasket over at han ikke var nominert som en av de ti i kåringen av årets spiller i FIFA. Etter mitt skjønn kunne han ha vært topp 5, kanskje også topp 3. De to første plassene burde gå til Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski, men jeg er usikker på hvem som burde være nummer tre - Messi, Neymar eller kanskje Haaland. Han er undervurdert, fordi han spiller for Borussia Dortmund.

– Neste år forventer jeg at han kommer til å gå til en enda større klubb. Hans utkjøpsklausul på 75 millioner euro er ganske lav tatt i betraktning hvor god han er og hvor ung han er. Fremtiden tilhører ham. Hvis han unngår skader er han en seriøs kandidat til å bli den nye kongen av fotball, når Ronaldo/Messi-æraen er over.

Jan Åge Fjørtoft, V Sport (Norge)

– Tyskland er Norges viktigste handelsland. Og med store respekt til Petter Ølberg, som gjør en veldig god jobb som norsk ambassadør i Tyskland, så er den viktigste ambassadøren Norge har i Tyskland nå Erling Braut Haaland. «Der Norweger» har tatt fotball-gale Tyskland med en storm som får vinden på Bryne til å virke sval.

– Vi har en av våre spillere blant de beste spillerne i verden akkurat nå. Måten han har utviklet seg på, er et eksempel på hvor godt det kan gå når hodet og resten av kroppen samarbeider. I tillegg er han også et produkt av god og tålmodig planlegging av han sjøl og teamet rundt. Hittil har de alltid valgt de arenaene han har størst sjanse til utvikling. I første omgang forventer fotball-Tyskland at han nå skal skyte Dortmund nærmere Bayern og en tittel.