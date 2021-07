AaFK-treneren etter sjansesløseriet: - Vi må hjem for å trene på avslutninger

Lars Arne Nilsen mener AaFK burde hatt tre mål ut i fra spill og sjanser.

Erlend Segberg og AaFK fikk med seg ett poeng hjem etter sjansesløseriet mot Sandnes Ulf. Foto: Carina Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sandnes Ulf - AaFK 0–0 (0–0): – Slik kampen var, så er vi ikke fornøyd med ett poeng, men det er lov å ha en god keeper. Når vi har tolv målsjanser og ikke klarer å score, da fortjener vi kanskje ikke mer. Vi må bare ta med oss det som er bra, som er at vi spiller en god bortekamp. Vi spilte mot et desperat lag som måtte ha poeng, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.

Sigurd Haugen hadde blant annet to avslutninger i stolpene, mens en andel av avslutningene på de andre sjansene som ble skapt, gikk like utenfor.

– Når vi har tolv målsjanser, da skal vi ha tre mål. Det har vært litt slik i år. Vi har egentlig veldig gode avsluttere på topp, og alle skal ha et høyt målsnitt, men i dag ville det seg ikke. Det var ekstremt viktig å få poeng og ikke tape mot et lag som egentlig skal være i toppen. Vi ser såpass bra ut at vi ikke har spilt av oss noe selvtillit, men vi må hjem for å øve på avslutninger.

PODKAST: AaFK Fortuna-spiller Pernille Gardien har ei viktig historie å fortelle om hva forventningspress fra omgivelsene og deg sjøl kan gjøre med gleden med å spille fotball. Etter å gruet seg mer til å spille fotball enn å glede seg, valgte Gardien til slutt å oppsøke hjelp.

– Ville ikke i mål

AaFK-trenerne har tidligere sagt at han ønsker primært en angrepsspiller med litt fysikk, en kraftspiss. Var det et problem igjen?

– Vi har så mange sjanser, så jeg føler ikke det var et problem denne gangen. Sånn er fotballen av og til, det kan skje at ballen ikke vil i mål. Vi er med der oppe og spilte kamp for noen dager siden, så jeg er imponert over innsatsen vi la ned, sier han.

– Du gjør et bytte etter 68 minutter og det andre først etter 86 minutter. Hva var vurderingene bak det?

– Det var en diskusjon der hele tiden. Vi kunne byttet inn noen, men vi visste ikke helt hvem vi skulle bytte ut. Jeg synes alle så OK ut, så handlet det litt om defensive dødballer, som var den trusselen de hadde. Jeg tenkte på å gjøre flere bytter, men jeg synes det var vanskelig, sier Nilsen.

Les også AaFKs seiersrekke ble stoppet av Sandnes Ulf

– Det siste lille manglet

– Av og til får man ikke som fortjent. Vi er skuffet over å ikke få med oss tre poeng herfra, spesielt når man ser slik andre omgang ble. Totalt sett bør vi vinne, men det er små marginer i denne divisjonen. Jeg hadde vært mer skuffet om vi ikke hadde skapt sjanser og spilte dårlig, sier David Fällman.

Etter at en tredjedel av sesongen er ferdigspilt, ligger AaFK på femteplass på tabellen med seks poeng opp til serieleder HamKam.

– Det er frustrerende når du ikke klarer å få ballen i mål. Jeg hadde noen sjanser, men det sist lille manglet. Vi spilte en veldig god kamp og rullet over dem til tider. Jeg synes det er helt sjukt å stå her uten mål etter så mange sjanser, sier Simen Bolkan Nordli, som startet som kantspiller.

– Jeg synes det passer meg bra å spille der jeg har gjort de siste kampene, for jeg har kommet nærmere målet og spilt mine beste kamper for sesongen. Men jeg skulle gjerne produsert litt mer, sier han.