Skjebnekampen blir Mjeldes nest siste: – Det så håpløst ut

– Det har blitt tent et håp, sier Mons Ivar Mjelde, som mot alle odds har muligheten til å beholde plassen i divisjonen.

Resultatene i de to siste kampene avgjøre om Mons Ivar Mjeldes karriere som Øygarden-trener blir forlenget med kvalikspill. Foto: Ørjan Deisz

Rundt klokken 15 mandag kan Øygarden FK ha rykket ned til nivå tre i norsk fotball.

Da blåses den svært viktige kampen mot KFUM Oslo av. Går resultatene derimot strilenes vei de to siste kampene, kan de beholde plassen i 1. divisjon. Stikk i strid med alt av odds for kort tid siden.

– Det så håpløst ut for ganske få uker siden. Så fikk vi orden på forsvarsspillet og har tatt bra med poeng. Vi har vist at vi har noe på nivået å gjøre.

Det sier Øygardens trener, Mons Ivar Mjelde.

– Det har blitt tent et håp, sier Mjelde.

Vendepunktet kom i Vestlandshallen i slutten av oktober. Siden uavgjortkampen mot nedrykksrival Kongsvinger har Øygarden på imponerende vis tettet igjen et vidåpent forsvar. Det gjør at de med to kamper igjen å spille, har fått en livline til å beholde plassen i Norges nest øverste divisjon.

– Spillerne skal ha ros for måten de har tatt tak etter at alle trodde alt håp var ute, sier Mons Ivar Mjelde.

– Må finne en identitet

Uansett hvordan resultatene skulle bli, gjenstår det få uker av hans karriere som Øygarden-trener. Den startet i høst, med fem tap på seks kamper.

– Starten var tung. Etter hvert kom det en respons, og siden har det vært veldig kjekt å jobbe med dette laget. Det har vært en positiv reise, og nå lever altså håpet om at vi kan holde oss, sier Mjelde.

Han oppsummerer sin tid i trenerstolen i Øygarden som hektisk.

Mons Ivar Mjelde har fått skikk Øygarden-forsvaret, som i løpet av sesongen har sluppet inn 58 mål. Foto: Ørjan Deisz

– Utgangspunktet for min ansettelse var kortsiktig. Sesongen har vært utvidet, og har hele tiden bydd på løpende utfordringer. Det skal bli greit med litt roligere dager.

– Hva blir viktig for din arvtaker for å ivareta fremtiden til klubben?

– Jeg tror det er viktig at Øygarden finner sin identitet som klubb. Samarbeidet som er på gang på Sotra er veldig positivt, og jeg tror på en langsiktig strategi med en felles plan.

Han peker på at Nest-Sotra ikke hadde ungdomsavdeling med aldersbestemte lag.

– Spillerutvikling blir veldig viktig for fremtiden. Man bør bli enige om hvordan man skal spille fotball, og hva som er klubbens plass og identitet og jobbe sammen mot det.

– Vi er avhengig av andre resultater, men reiser til Oslo for å gi absolutt alt vi har, sier Mons Ivar Mjelde. Foto: Jonas Been Henriksen

– Hvor viktig er det for klubbens fremtid å ikke rykke ned?

– Fremtiden til klubben står ikke og faller på divisjonsstatus til neste år. Det er likevel ingen tvil om at det er kjekkere, større interesse og bedre inntektsgrunnlag dersom Øygarden holder seg i divisjonen, sier Mons Ivar Mjelde.

Han trekker frem Åsane som eksempel på at et lag kan komme styrket ut av et nedrykk.

Spesiell oppladning

Kampen mot KFUM Oslo kommer etter en kampfri periode, som følge av koronasmitte i flere i 1. divisjonslag.

I pausen har Øygarden fått låne banen i Arna Idrettspark, som har samme type kunstgress som KFUMs hjemmebane.

– Treningene bærer preg av at folk er veldig kamplystne og gleder seg over muligheten til å spille så viktige kamper, sier Mjelde, og trekker frem at Øygarden spilte seks kamper uten å tape før pausen.

– Det ligger en enorm motivasjon i kunne jakte den kvalikplassen. Vi har ingenting å tape, og må fortsette i det sporet vi har vært inne i de siste kampene.

– Skulle vi klare å ta poeng mot KFUM, vil dette leve helt inn, sier Mons Ivar Mjelde.

Divisjonskollega Åsane spiller for å sikre kvalik i andre del av tabellen. Klokken 13 mandag møter de Strømmen på hjemmebane.