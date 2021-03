Han skulle bli enda bedre. Da tok Byaasen-løperen grep som gikk skeis

Forrige sesong var Espen Bjørnstad den tredje beste hopperen i kombinertsirkuset. Men sommerens forsøk på å utvikle seg videre, slo feil ut.

Byaasen Skiklubs Espen Bjørnstad har brukt ukene etter VM på å finne ut hvorfor hoppingen er blitt dårligere denne sesongen. Nå mener han at han har svaret. Foto: Terje Pedersen

Det forteller Bjørnstad til Adresseavisen kun timer etter at han i sesongens siste verdenscuprenn, gikk inn til sesongens første individuelle topp tre-plassering.

- Jeg har jobbet ganske mye med hoppingen etter VM for å finne ut hva som er galt. Nå har jeg løst litt av det mysteriet, og funnet ut hva jeg har gjort feil gjennom sesongen og i treningsjobben i fjor sommer, sier han.

- Dreit meg ut på sisterunden

Søndagens andreplass var en opptur. Han gikk ut sammen med den suverene verdenscupvinneren Jarl Magnus Riiber, og de to fulgte hverandre til løypens høyeste punkt på sistesløyfen. Da tok Riiber Byaasen Skiklubs Bjørnstad litt på sengen, og stakk unna i utforkjøringen.

- Jeg følte jeg dreit meg ut på sisterunden der. Jeg ble tvunget til å gå først, og det var ikke helt optimalt. På toppen av løypen gikk ting veldig fort, og jeg var litt uoppmerksom et lite sekund og tok ikke i nok i utforkjøringen. Da kom Jarl veldig fort forbi. Det ble litt dumt, og en liten detalj som kommer til å være ergerlig i kveld. For jeg følte jeg var pigg på slutten, og kunne gitt ham fight helt inn, sier Bjørnstad, som til slutt ble nummer to – 3,7 sekunder bak Riiber.

Jarl Magnus Riiber og Espen Bjørnstad gikk ut som nummer to og tre etter hopprennet, og fulgte hverandre gjennom nesten hele langrennet. Foto: Jan Woitas / dpa

Men samtidig:

- Det var definitivt mitt beste løp i sesongen. Det er sykt digg å få gjort det på sesongens siste dag. For det har vært litt så som så gjennom sesongen. Jeg har ikke vært der jeg ønsket i bakken, men i dag traff jeg, sier Byåsen-løperen tidlig søndag kveld.

Raste nedover

Han fikk sitt gjennombrudd i 2018/19-sesongen, da han ble nummer ni i verdenscupen sammenlagt. Året etter fulgte han opp med en sjetteplass. Og det er i hoppbakken han har lagt grunnlaget. De to foregående sesongene har Bjørnstad vært blant de aller beste kombinerthopperne i verden.

Forrige sesong var han den tredje beste av samtlige.

Espen Bjørnstad tok andreplassen under søndagens verdenscuprenn i Klingenthal. Jarl Magnus Riiber (i midten) vant. Tysklands Fabian Riessle ble tredjemann. Foto: Jan Woitas / dpa

Men da han skulle bli enda bedre, tok Bjørnstad grep som slo feil ut. Denne sesongen har hele ti kombinertløpere vært bedre i bakken enn Bjørnstad.

- Gjennom sommeren prøvde jeg å ta det et steg videre, og begynte å jobbe med litt andre ting for å prøve å utvikle hoppingen til et nytt nivå. Det har jeg ikke lyktes med. Jeg hadde jobbet med det samme i to år, og tenkte at grunnlaget var godt nok til å ta det et steg videre, men det enkle grunnlaget forsvant litt da jeg begynte å jobbe videre, sier han.

For høy sittestilling

Det fant Bjørnstad ut av i 90-metersbakken i Granåsen etter VM. Da tok han med seg hoppskiene til normalbakken i VM-anlegget fra 1997, og prøvd ulike sittestillinger i overrennet.

- Jeg prøvde og feilet, og overdrev det jeg gjorde for å prøve noe annet og se hva som funket. Da jeg kjente at «sånn bør det være», gikk jeg i storbakken og forsøkte, sier han det.

Svaret var ganske enkelt fortalt at Bjørnstad ikke brukt beina nok på hoppkanten.

- Sittestillingen er blitt for høy, og jeg har ikke fått brukt beina så godt som jeg skulle. De siste to ukene har jeg egentlig bare tatt ting to år tilbake i tid, og jobbet med det jeg jobbet med da for å prøve å skrape sammen litt form til avslutningshelgen, sier han.

Nå har Bjørnstad bestilt hoppetid i Granåsen, fordi han ønsker å hoppe litt til før han avslutter sesongen. Han vil forsikre seg om at hoppingen er på et høyere nivå igjen.

- Jeg vil trene og utvikle det enda litt mer, slik at jeg har et greit utgangspunkt når sommeren kommer, sier han.