Ordkrig mellom Rostov og Vipers før kvartfinalene: – Det er en redsel for å tape

Rostov-Don mener at Vipers har vært altfor kravstore før begge kvartfinalene som skal arrangeres i Russland. Vipers kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad kaller Rostov-Dons nylige pressemelding for en redsel for å tape. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: Etter at Vipers ønsket at den første kvartfinalen i Champions League skal gå uten tilskuere, mener Rostov-Don at kristiansanderne har tråkket over streken.

Vipers er nødt til å spille begge kvartfinalene på Rostov-Dons hjemmebane. Årsaken er innreise- og karantenerestriksjonene i Norge.

Koronabestemmelsene i Russland gjør at Rostov-Don kan ha fulle tribuner på sine kamper, noe som betyr ca. 3500 tilskuere.

Mener Vipers er for kravstore

Midt under onsdagens Vipers-trening valgte Rostov-Don å publisere en pressemelding som klubben kaller et «offisielt svar til Vipers Kristiansands uttalelser».

I pressemeldingen innleder klubben med at de har oppfylt alle kravene overfor Vipers etter det ble bestemt at begge kampene skal gå i Russland.

Russerne hevder at Vipers ikke hadde noen andre alternativer enn å spille på Rostov-Dons hjemmebane.

– Hvis vi ikke hadde godtatt å arrangere begge kampene i Rostov-on-Don, ville motstanderen vår ha tapt kampen på teknisk feil, skriver klubben.

Videre skriver klubben at Vipers har stilt en rekke urealistiske krav til Rostov-Don, etter det ble kjent at begge kampene skal gå på russernes hjemmebane.

– For eksempel ville motstanderen vår sikre seg marketsrettighetene til den første kampen. Vipers Kristiansand krevde også at den første kampen skulle avholdes uten tilskuere, og det var den siste dråpen for oss, skriver den russiske seriemesteren.

Ber Vipers slutte å klage

Rostov-Don sier at hovedgrunnen til at de aksepterte å arrangere begge hjemmekampene, var for at fansen skulle oppleve to spennende Champions League-kvartfinaler.

Nå ber de Vipers slutte å klage.

– Vi foreslår at Vipers Kristiansand stopper å komme med nye ideer og krav, og heller fokuserer på å forberede seg til kampene som vil bli spennende for fansen og spillerne, skriver Rostov-Don.

– Har ingen forståelse for dette

Ettersom pressemeldingen ble lagt ut midt under onsdagens Vipers-trening i Aquarama, hadde ikke trener Ole Gustav Gjekstad fått med seg russernes uttalelser.

Da Fædrelandsvennen viste Gjekstad pressemeldingen like etterpå, reagerte han slik:

– Jeg bryr meg ikke så mye om det. Det er interessant at et sted som har hatt null kontroll på smitte skal ha full hall og tilskuere. Det er overraskende. De har vist gang på gang at man ikke har klart å håndtere korona. Så det er spesielt, sier treneren.

– Men utenom det så bryr jeg meg ikke noe om tilskuere eller noe som helst. Jeg synes at det er det Europeiske Håndballforbundet (EHF) som burde regulert dette her, men de er jo passive, legger han til.

På spørsmål om Vipers har vært kravstore eller fornuftige i dialogen med Rostov-Don, er Gjekstad tydelig på at Vipers har opptrådd fornuftig:

– Definitivt. Så det her har jeg ingen forståelse for i det hele tatt. Vi har jo spilt for tomme tribuner i hele Europa, og det er jo ikke så mye som tyder på at Russland har kontroll på dette her, sier han.

Da Vipers skulle møte Rostov-Don i turneringens gruppespill i januar, måtte kampen avlyses fordi russerne hadde fire smittetilfeller ved ankomst i Kristiansand.

Vipers må vente seg to knalltøffe kamper mot russiske Rostov-Don i Champions League-kvartfinalene. Foto: Tor Erik Schrøder

– En redsel for å tape

I bunnen av pressemeldingen har Rostov-Don lagt ved et bilde som punktvis skal illustrere alle kravene Vipers visstnok skal ha forlangt av russerne.

Midt på arket har Rostov-Don satt en strek. Det neste punktet på listen er at man skal spille kampen uten lys i hallen.

Da Fædrelandsvennen spør Gjekstad om hva han synes om listen, svarer treneren:

– Jeg tror det er redsel for å tape, rett og slett.