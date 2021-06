KRS signerer landslagsspiller fra Polen: – Nå er stallen komplett

Michal Potoczny (26) spiller landslagshåndball for det polske landslaget. Nå skal bakspilleren spille for KRS i Eliteserien kommende sesong.

Michal Potoczny er klar for KRS. Foto: KRS

26 år gamle Michal Potoczny er klar for Kristiansand Topphåndball (KRS).

Potoczny er midtback og har 19 A-landskamper for Polen. Den kommende sesongen skal han spille for KRS i Eliteserien.

– Dette er veldig bra. Michal er en spennende fyr som har spilt landskamper for Polen, samt i den polske ligaen i flere år. De siste to årene har han utvikla seg mye. Han er en sjef av en playmaker som skal sette opp angrepsspillet vårt, sier KRS’ nye hovedtrener, Torbjørn «Tobben» Evjen til Fædrelandsvennen.

Potoczny kommer fra den polske superligaklubben MMTS Kwidzyn, som han har spilt for siden 2014. Før det spilte Potoczny for SMS Gdansk.

Treneren forteller at han fikk gode skussmål fra polske landslagstrenere ang. Potoczny. 26-åringen er en fast inventar i den polske landslagstroppen.

– Han hadde tilbud fra den øverste ligaen i Spania før han skrev en toårskontrakt med oss. Mens de aller fleste må ta et steg opp med tanke på opprykk til Eliteserien, er allerede den polske svært god. Så vi har troa på at han skal være en sentral spiller for oss, sier Evjen.

Erstatter kapteinen

Etter opprykket til Eliteserien ble klart, annonserte midtback og kaptein Mathias Christiansen at han la opp som håndballspiller.

Evjen var klokkeklar på at de trengte en erstatter for Christiansen.

– Det som var sikkert da jeg ble spurt om å være trener, var at vi måtte finne en erstatter for Mathias. Så kom vi etter hvert denne karen, som er en klassisk playmaker. Vi hadde ikke det fra før. Sebastian Schultz Hansen, Victor Skillhammar og Eirik Köpp er skyttere, og det hadde vært urettferdig å be dem spille som playmaker etter opprykker, sier Evjen.

Torbjørn «Tobben» Evjen sier at stallen er komplett etter at KRS signerte keeper Mark van den Beucken og midtback Michal Potoczny denne uka. Foto: Jacob J. Buchard

– Stallen er komplett

Onsdag ble det kjent at KRS signerte den nederlandske landslagskeeperen Mark van den Beucken (24).

Og etter signeringen av playmaker Potoczny har KRS nå en spillerstall som er klar for seriestart 1. september.

– Er spillerstallen komplett?

– Ja, er det korte og konkrete svaret til «Tobben», før han utdyper:

– Det var to spillere som vi leita etter og måtte ha inn. Så disse to signeringene er de eneste som jeg og Robin har hatt medvirkning på. Nå er stallen komplett, selv om vi alltid er åpne for å gjøre mer. Nå skal vi fokusere på å jobbe steinhardt de tre neste månedene før seriestart 1. september.