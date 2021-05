Toppscoreren om turen som får Hareide til å buldre: - Gøy med litt oppstyr

Hverken hjemmekarantene eller reisevei i forbindelse med landslagssamlingen får det til å koke i topplokket til Kristoffer Zachariassen.

Kristoffer Zachariassen lar seg ikke fyre opp av karantenetid og reisevei når han drar på sin første landslagssamling. Foto: Terje Svaan

ROSENBORG – STABÆK 4-2:

- Det er kjedelig at det blir karantene nå når vi reiser. Det ble litt misforståelser der, men det er sånn det er. Litt kjedelig, men vi får bare ta de dagene.

Tidlig mandag morgen startet Kristoffer Zachariassen og André Hansen dagens reiseferd.

Mål: landslagssamlingen i Marbella.

En reise som går fra Gardermoen, via København og Zürich, før endemålet på Spanias sørkyst.

Og som fikk RBK-trener Åge Hareide til å hisse seg opp etter søndagens seier over Stabæk på Lerkendal.

For Rosenborg-spillerne som er tatt ut til Norges landslagssamling må, som rbkweb meldte først, i tre dagers karantene etter hjemkomst.

Normalt er karantenetiden minst sju dager.

Misfornøyd

Det betyr at de går glipp av tre treningsdager med Rosenborg i neste uke, noe Hareide trodde de skulle slippe. I tillegg reagerer Rosenborg-treneren sterkt på reiseruten spillerne må gjennom på sin vei sørover.

Etter søndagens kamp meldte Hareide at saken er fryktelig dårlig håndtert av Norges Fotballforbund, og at RBK muligens ville vurdert annerledes om de skulle slippe spillerne på samling dersom de hadde hatt mer informasjon.

- De burde ha blitt flytt direkte ned til Malaga hvis de er viktige for landslaget .Det er en risiko for våre spillere. Nå mister vi dem også i tre dager før kampen mot Strømsgodset. Men den største risikoen for våre spillere er ruteflyet via Zürich. Hvis det skjer noe med våre spillere, da blir det rabalder, sa han.

Direktør for toppfotball og landslaget, Lise Klaveness, sier til Eurosport at hun forstår frustrasjonen, men at forbundet har informert klubbene så raskt de har kunnet. Og poengterer samtidig at unntaket de har fått fra reglene er det samme som OL- og Paralympics-utøvere har fått.

– Kan ikke stille krav som førstereis

Mens alt dette pågikk var Zachariassen og Hansen allerede på vei til Gardermoen, og grytidlig mandag morgen – da Zachariassen gikk gjennom sikkerhetskontrollen på vei til sin aller første a-landslagssamling – var RBKs toppscorer langt roligere enn sjefen sin.

- Selvfølgelig er det ikke helt optimalt med tre flygninger, slik det er nå, men vi får gjøre det beste utav det og holde avstand.

Lenger går han ikke når han er tatt ut for første gang.

- Det er min første tur, så jeg kan ikke akkurat stille krav, sier han og ler.

- Hva synes du om at det blir oppstyr når du først er tatt ut da?

- Det er gøy med litt oppstyr. Det hører med i fotballen. Jeg så at Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt-trener, journ.anm.) var litt misfornøyd med turen og det, men det er okei. Det går fint for min del, sier han.

Landslagsuttaket veier opp for det meste.

- Ja, det gjør det. Det er gøy uansett.

Trives best sentralt

Søndag var Zachariassen sentral da Rosenborg snudde 0-1 til 4-2 gjennom en sterk andreomgang på Lerkendal.

Måljegeren fra Sotra sørget selv for 3-1-scoringen, og var nest sist på ballen da Besim Serbecic satte inn 4-1.

Zachariassen var nest sist på ballen, og kunne fra bakkenivå se Besim Serbecic sette inn 4–1-scoringen. Foto: Terje Svaan

Begge involveringene fra en posisjon mer sentralt i banen, der han ble flyttet inn etter en svak førsteomgang på venstrekanten.

- Det er ikke tvil om at jeg trives best inne som indreløper. Jeg føler jeg kommer mer til min rett i midten, med tanke på gjenvinning, oppbygging og komme inn i boksen, sier han og er enig med Adresseavisens journalists påstand om at han forsvant da han var venstrekant.

- Men jeg prøver å gjøre jobben uansett. Åge gjør det han mener er best for laget, og da skal jeg selvfølgelig gjøre det jeg kan for å gjøre det best mulig. Det er ikke noe problem. Åge er en veldig klok trener og fyr, som vil gjøre alt for å vinne. Om det betyr at jeg spiller noen kamper på kanten, gjør jeg selvfølgelig det, sier Zachariassen.

Toppscorer i Eliteserien

Nå er han oppe i sju seriemål på sju kamper. Det gjør ham til toppscorer i Eliteserien. I tillegg har han to målgivende pasninger. Det er flere enn i fjor.

- Jeg har aldri hatt en plan om å bli toppscorer, men akkurat nå er jeg jo det, sier han – og innrømmer at tallene er knallsterke.

- Ja, det er de faktisk. Jeg er veldig fornøyd med det, og nå går jeg for å få bedre tall enn i fjor. Det var ikke planen på forhånd, da var målet rundt ti scoringer. Men nå må jeg nesten gå for det, sier Zachariassen.

I 2020-sesongen ble han RBKs toppscorer med tolv seriemål.