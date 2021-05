Roerne må ta igjen det tapte: – De er hemmet

Singelroeren Kjetil Borch og lettvekterne Are Strandli og Kristoffer Brun er bakpå før OL, men tror de vil rekke å være i praktslag til Tokyo.

Kjetil Borch med bronse i Luzern. Foto: Estela Reinoso Maset/Norges Roforbund

Riktignok er de ikke lenger unna enn at det ble bronse til Borch og sølv til duoen under søndagens verdenscupregatta i sveitsiske Luzern. I begge båtene mener de aktive at drømmen om OL-gull på ingen måte er forduftet, men som landslagstrener Johan Flodin sier:

– De er hemmet av at vi ikke kunne være så mye utenlands på samlinger og løp på grunn av korona og karanteneregler.

For første gang etter løpene i Sveits slipper roerne å være i ti dagers karantene og dermed bli hindret fra å være så aktive som de vil.

– Vi er i rute, sier Flodin.

Ikke skapt for hardkjøret

Kjetil Borch, tidligere verdensmester på distansen, ble ikke på noen måte skremt av at vinneren Oliver Zeidler kom inn på 6.54,09, som var 5,83 sekunder foran nordmannen. Danske Sverri Nielsen tok sølvet.

31 år gamle Borch har en forklaring på at tyskeren var så mye foran i finalen.

– Det var ikke så mye igjen på tanken min. Jeg er ikke skapt for å kjøre fire løp på tre dager – forsøk og kvartfinale fredag, semifinale lørdag og finale søndag.

Vestfoldingen sier at han er ekstremt eksplosiv, så musklene trenger mer hvile mellom slagene.

– Jeg er en mesterskapsroer, og i et mesterskap som OL skjer alt dette over en uke. Da får jeg hentet meg inn.

– Men fem sekunder er mye?

– Ja, det var samme forskjell som i forrige verdenscup, men nå merket jeg at tyskeren tok hardere i. Og jeg har sagt hele tiden er at det er dansken som blir mannen å slå i Tokyo.

Borch mener at han er halvveis i løpet som skal bli til noe stort i Japan.

– Der gleder jeg meg til røffere forhold og mer varme. Med en solid dose med trening fremover, vil jeg være der.

Sølv i Luzern er ikke til å kimse av, mener Kristoffer Brun (t.v.) og Are Strandli. Foto: Estela Reinoso Maset/Norges Roforbund

Fikk godfølelsen i sesongdebuten

Kristoffer Brun og makker Are Strandli opplyser at de fikk selvtillit etter 2.-plassen, 2,5 sekunder bak Irland.

– 2. plass i sesongdebuten er oppløftende. Vi er veldig fornøyd med å ha et løft gjennom helgen fordi de siste ukene hjemme var tøffe, sier Brun.

Han sikter til vektnedgangen og trøbbel med tekniske ting. Nå fikk duoen det svaret de håpet på.

Riktignok var paret med i EM for noen uker siden, men den gangen stilte de i tungvekt. Da hadde vektnedgangen startet.

– Nå fikk vi selvtillit på at vi er der vi skal være. På forhånd var vi spente. Mange av konkurrentene har startet sesongen mye tidligere.

Neste test for de OL-uttatte utøverne blir verdenscup i Italia om to uker. Da melder fireren med Olaf Tufte & Co. seg på konkurransebanen igjen, etter at det er foretatt plasskifte i båten.