Superspissen er forbannet og misfornøyd til tross for et flott Bryne come back

Joacim Holtan skriker ut i frustrasjon, både fordi han mener han ble snytt for straffe, og like mye fordi han mener lagkameratene kunne vært kjappere fram med ballen. Jan Inge Haga

Sju poeng etter fire kamper mot Aalesund, Ranheim, HamKam og Strømmen vitner om at Brynes come back i Obosligaen blir mer enn en kamp for å holde plassen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden