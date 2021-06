RBK jakter ny sjef: - Særlig én ting overrasker

Først så han RBK-spillerne ta sin tredje strake seier. Etterpå medga styreleder Ørjan Engen at særlig én ting har overrasket i jakten på ny sjef i klubben.

Jubel på banen - og nå satses det også på kontoret. RBK kvinner jakter sportslig og administrativ sjef. Foto: Rune Petter Ness

Arna-Bjørnar - RBK 0–2: Det ble en trivelig lørdag kveld for RBK-gjengen som skulle overnatte i Bergen etter sin tredje strake trepoenger.

– Enorm forskjell på seier og tap når man må ligge over etter bortekamp, medga også trener Steinar Lein.

Noen timer før hadde han sett form-duoen Lisa-Marie Karlseng Utland og Julie Blakstad skyte hull på Arna-Bjørnar, slik at RBK holder følge helt i toppen av tabellen.

Storscorer: Lisa-Marie Karlseng Utland, som står med tre mål på tre kamper. Her fra oppgjøret mot Stabæk tidligere i år. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Styrelederen på Melhus

Mens Lein satt i Bergen og gikk gjennom kampen på nytt, hadde Ørjan Engen fulgt oppgjøret hjemme fra Melhus.

Styrelederen har hatt nok å henge fingrene i denne våren, da den utlyste stillingen som daglig leder fra tidlig i vinter aldri ble besatt. Hovedårsaken er at kvinne- og herrelaget fusjonerer allerede neste år, som endrer hele organisasjonskartet.

Rett før helga ble imidlertid den neste, store satsingen på Ladesletta presentert:

Innen juni ønsker klubben nå å ha ansatt ny sportslig og administrativ leder.

Styreleder i RBK: Ørjan Engen. Foto: Privat

– Vi ønsker oss en som kan ha det fulle overblikket, med tanke på daglig drift og sport, sier styreleder Engen.

Engen har til nå hatt Tarjei Smågesjø inne som sportslig leder i 30 prosent stilling, men han blir framover fullt opptatt med speiderjobben i Ranheim.

Dermed jaktes det nå på en person som kan lede RBK kvinner - både sportslig og administrativt.

Dette er en stilling som handler om daglig drift, men også vil ta for seg spillerlogistikk og kontrakter, og også dialogen med blant annet UEFA - nå som RBK-spillerne straks skal ut i kvalifisering til Mesterligaen.

Konkrete navn

– Vi ønsker å ha en person klar i løpet av juni, og håper på oppstart innen 1. september, sier Engen, og tenker på blant annet oppsigelsestid i annen jobb.

– Betyr dette at dere allerede har noen i kikkerten?

– Da vi lyste ut daglig leder-stillingen i vinter, dukket det opp kandidater vi vil snakke med igjen nå. Utover det er det litt åpent. Dette er litt nybrottsarbeid, det er ikke så mange slike type stillinger i kvinnefotballen ennå, og den ansatte må selv jobbe for å skaffe seg kontaktnettet og oversikten som behøves, svarer Engen.

Styrelederen innrømmer samtidig at han ble særlig overrasket over én ting da de lyste ut daglig leder-jobben tidligere i vinter. For på spørsmål fra Adresseavisen om det er nen «gode, trønderske fotball-navn» i bunken fra i vinter, svarer han følgende:

– Overraskende nok ikke. Vi hadde nok forventet at det var flere. Samtidig er dette en stilling med budsjettansvar, og regnskapene har vist betydelige underskudd de siste årene, svarer Engen.

Han tror imidlertid at søkerbunken vil se annerledes ut denne gangen:

– Vi har kommet lenger i jobben med å fusjonere helt med herreavdelingen nå, enn da vi lyste ut daglig leder-stilingen. Det kan gjøre noe med interessen, sier han.

Trener for RBK: Steinar Lein. Foto: Morten Antonsen

Dyrhaug og Lein

RBK kvinner har vært i tett dialog med kollegene på Brakka før utlysningen av stillingen.

De har hatt samtaler både med personer i styret og daglig leder Tove Moe Dyrhaug har vært involvert. Også trener Steinar Lein er involvert, ettersom han vil jobbe tett med den nye lederen, blant annet i kjøp og salg av spillere.

Dette har blitt helt annerledes i dag enn for et par år siden. Ikke bare er RBK blitt mer attraktiv for andre spillere, utenlandske klubber har også begynt å slå på tråden angående RBK-spillerne.

– Vi føler behovet for å ha en leder på sport som kan være tett til stede i hverdagen. Spillerlogistikken er en del av det, sier Lein.