KRS Topphåndball signerer dansk strekspiller

KRS styrker stallen før neste sesong med dansken Eigil Feddersen. Han slutter seg til klubben etter å ha fullført årets sesong for HC Odense i dansk 1.divisjon.

Danske Eigil Feddersen slutter seg til klubben før neste sesong. Foto: KRS Topphåndball

Daniel Fløan

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Daglig leder i KRS Topphåndball, Tore B. Johannessen, er meget fornøyd med den nye signeringen.

– Eigil er en 3-er i forsvar og spiller strek i angrep. Han er kjent for å være en veldig god forsvarsspiller. Han er fysisk sterk, 1,96 høy og veier over 95 kg, så han bringer en del muskler inn i forsvaret, samt at han også er ganske fotrapp. Så det vil bli en ressurs for oss både i forsvar og i angrep, forteller Johannessen til Fædrelandsvennen.

Feddersen har mye erfaring fra 1.divisjon i dansk håndball, og har tidligere spilt for Skjern Håndbold (2013-2017), Fredrikshavn FI (2017-2019) og HC Odense (2019-2021).

God treningsmoral

Johannessen forteller at de har hatt spilleren i kikkerten en stund, og at det han kan bidra med på treningsfeltet er like viktig som det han kan gjøre på banen.

– Vi har fått veldig gode signaler på at han ikke bare er en god spiller, men også en mann med god treningsmoral og som kan bringe inn de kvalitetene vi trenger for å bygge den toppidrettskulturen som vi ønsker.

– Forventningene er jo at han skal styrke forsvaret vårt, tillegg til at han er kjent for å være en kar som yter 100% hele tiden. Og vi håper at det skal smitte over på resten av spillerne slik at vi blir et bedre forsvarslag enn vi er i dag, avslutter Johannessen.

Feddersen er fortsatt midt i sesongen med Odense, som kjemper en tøff kamp for å holde seg i 1.divisjon. Han vil slutte seg til KRS etter sesongen er ferdig.