«Sebastian er en av våre største utøvere. Hans historie bør mange lære av»

Sebastian Foss Solevåg kunne juble for nok et VM-gull. Torstein Bøe, NTB

KOMMENTAR: Du må ikke vinne skirenn fra første stund for å bli verdensmester. Sebastian Foss Solevåg er et bevis på at tålmodighet lønner seg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden