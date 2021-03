Disse lagene har ikke spilt kamper på halvannet år: – 20 spillere sluttet, da måtte vi legge ned

HAR VENTET LENGE: Her er øverst til venstre Emilia Berglund fra Blåmann/KSK, Kvæsma som er ferdig i seriespill, Stakkevollan-kaptein Solrund Liljedal, Krokelvdalen-trener Viggo Hansen, Senja/Finnsnes, TUILs David Lundblad, Skarps Vidar Haldorsen, Ulfstind og TUIL 2. iTromsø og privat

Noen lag er borte, flere vet ikke om de har nok spillere og andre er optimister. Her er status for breddefotballen i nord – ett år etter at koronakrisen inntraff landet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden