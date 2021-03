Start-spilleren våknet opp til overraskende melding: – Kom som et sjokk

Start mister Matias Belli Moldskred i flere uker. Grunnen: Et meget eksotisk landslagsoppdrag.

Matias Belli Moldskred etter Start-trening mandag. Foto: Steffen Stenersen

– Det var moro. Det kom som et sjokk, men det var gøy, sier Matias Belli Moldskred.

Den ferske Start-spilleren kom fra Raufoss i midten av januar. Når vi snakker med han i sola på Sparebanken Sør Arena etter endt trening mandag, er det kun dager før han skal reise langt sørover for noen uker.

Belli Moldskred er tatt ut i landslagstroppen til Nicaragua som skal møte Saint Lucia og Turks- og Caicosøyene til kamper som kan sende Nicaragua til VM-kvalifisering.

– Morsomt

Det var Eurosport som omtalte saken først.

– Jeg visste at det var en mulighet, men det skal jo litt til at de skal vite at jeg er fra Nicaragua. Det var morsomt å få den meldingen der, sier Moldskred til Fædrelandsvennen.

Det var landslagssjefen som tok kontakt med 23-åringen.

– Ja, jeg våknet til en melding fra han. Hvordan han fant meg, vet jeg ikke. Men han spurte om alt var bra, om jeg kunne spansk og om vi kunne ta en prat. Så tok vi en videosamtale der han lurte på om jeg var interessert i å spille for dem, sier «Belli».

– Han er en ung midtbanespiller med spennende offensive ferdigheter. Han har et bra skudd, bra pasningsbein og gode bevegelser. Forhåptenlgivis kan han tilpasse seg gruppa og kulturen bra, sier landslagstrener Juan Vita til den nicaraguaganske avisen La Prensa, under overskriften «Hvem er Matias Belli Moldskred?».

– Kul opplevelse

Start-spilleren har nemlig en ganske interessant og blandet bakgrunn. Mora er fra Nicaragua. Belli-navnet kommer fra bestefaren som er født i Italia, men som har bodd store deler av livet i Nicaragua.

Moldskred selv er født i Madrid, med en pappa fra Ulsteinvik.

– Det er mye greier, smiler Moldskred, som ser fram til oppholdet:

– Det er først og fremst en kul opplevelse. Det er ikke alle som får muligheten til å spille landskamper. Jeg har et veldig godt forhold til Nicaragua og har vært der på ferie flere ganger. Så synes jeg det er kult å kunne representere landet til mora mi, sier han.

Han har jobbet sammen med Start for å løse alt det koronamessige. Nå ser det ut til at han reiser førstkommende torsdag.

– For hans del er det stort. Man vet hvor mye det betyr og det er noe han kommer til å vokse på, sier Start-trener Joey Hardarson, som selv fikk to landskamper for Island.

– Gjør at vi blir svekket

Så tror han heller ikke at Moldskred mister mange treningskamper, om de kommer i gang som planlagt.

– Kanskje den første kampen slik det ser ut nå. Så det er ikke verre enn det. Men det å ikke ha ham på trening hos oss i den perioden gjør at vi blir svekket. Så tror jeg at vi får tilbake tilbake en enda bedre Belli. Det verste er den karanteneperioden når han kommer hjem, men det får gå. Så må han ta et stort ansvar selv når han er på reise, sier Hardarson.

Nicaragua ligger på 149. plass på FIFA-rankingen, rett bak Etiopia, Kuwait og Botswana.

Noen stor økonomisk oppside ligger det ikke for Start i det kommende landslagsoppholdet.

– Nei, det er ikke noe økonomi vedrørende dette oppdraget. Kvalifisering og sluttspill til EM er det økonomi i. I tillegg kan man kompenseres ved spill i VM-sluttspill. På generelt grunnlag er det positivt at spillere har landskamper på CVen. En god erfaring som kan gi spillere verdistigning, skriver Christopher MacConnacher, daglig leder i Start En Drøm, i en tekstmelding.