Liverpool unngikk så vidt poengtap i målkaos

Mohamed Salah gjorde hat trick da Liverpool måtte jobbe hardt for seieren mot Leeds.

Mohamed Salah gjorde tre mål i Liverpools seier over Leeds. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Liverpool-Leeds 4–3

Som så mange ganger før knep Liverpool seieren i sluttminuttene. Avgjørelsen falt da Mohamed Salah fullførte sitt hat trick med sikker scoring på sitt andre straffespark i kampen etter 88 minutter.

I forkant klønet Leeds-innbytter Rodrigo det til med en felling av Fabinho etter et hjørnespark.

Dermed slapp Liverpool med skrekken. Lenge lå den regjerende mesteren an til å avgi poeng allerede i åpningsrunden.

– Det er skuffende at fansen ikke fikk være her, for begge lag leverte. Jeg kan ikke se for meg hvordan det ville vært med fans i en slik kamp, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2.

Deretter skrøt tyskeren hemningsløst av motstanderen. Kampen var Leeds’ første på øverste nivå siden 2004.

– De jaget hver ball. Jeg kan ikke beundre dem mer enn jeg gjør, de spiller fantastisk fotball.

Ellevill halvtime

Fartsfylt er et ord som knapt strekker til når vi skal oppsummere førsteomgangen på Anfield. Fem scoringer og flere målfarlige situasjoner på litt over en halvtime taler for seg.

I åpningsminuttene var det fint lite som tilsa at dette skulle bli annet enn en komfortabel hjemmeseier. Liverpool ga Leeds et realt temposjokk i gjestenes første møte med Premier League-fotball på 5964 dager.

Etter kun fire minutter pekte dommer Michael Oliver på straffemerket. Leeds-debutant Robin Koch satte ut hånden og stoppet med det Salahs avslutning. Straffen var klar, og Liverpools storscorer plasserte selv ballen trygt i nettet.

Salah er vant med å score i seriepremieren. Egypteren ble lørdag Liverpools første spiller til å gjøre mål i første ligarunde fire sesonger på rad, melder statistikktjenesten OptaJoe. I Premier League har kun Teddy Sheringham greid det tidligere (1992–1995).

Etter baklengsmålet kom Leeds til hektene igjen. Marcelo Bielseas lag lyktes med å utligne tempoet og viste oppløftende tegn i angrepsspillet. 1–1-målet etter 12 minutter kom derfor ikke helt ut av det blå da Jack Harrison lurte Liverpool-forsvaret og feide ballen i nettet mellom keeper Allison og nærmeste stolpe.

Leeds-spillerne jubler etter Jack Harrisons 1–1-scoring. Det var klubbens første Premier League-mål siden 2004. Foto: Shaun Botterill, AP

– Kan bli 7–7!

Begge lag hadde klare svakhetstegn i forsvarsspillet på Premier Leagues åpningsdag. Det var særlig synlig på 2–1 og 2–2.

Helt uforstyrret fikk Virgil van Dijk lov til å ruve i luften og stange inn Andy Robertsons corner. Liverpools stopperstjerne har scoret samtlige av sine ni siste ligamål med hodet.

Virgil van Dijk viste både gode og svake sider i Liverpools åpningskamp. Her har han akkurat headet inn 2–1. Foto: Paul Ellis, AP

Men ti minutter senere gjorde samme mann en inngripen med negativt fortegn. Nederlenderen prøvde å flikke ballen til Robertson, men serverte i stedet Patrick Bamford. Leeds-spissen gjorde 2–2 med et skudd som gikk via Alisson.

– For en briljant kamp. Dette kan bli 7–7! Det der er for arrogant, van Dijk. En gavepakke, sa tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher under sendingen til Sky Sports.

Men igjen skulle Leeds-jubelen slukne fort. Tre minutter senere sto det 3–2 da Salah fikk perfekt treff og sendte en kanon opp i det nærmeste hjørnet.

– Er det et dataspill vi ser på? utbrøt Carragher.

Etter pause hadde Liverpool tilsynelatende bedre kontroll og skapte flest sjanser. Likevel glapp det halvveis ut i omgangen. På volley rappet Mateusz Klich til og ordnet 3–3.

Men poeng skulle det ikke bli for de nyopprykkede gjestene. Det sørget Salah for med nok en straffescoring like før slutt.