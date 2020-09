Magnus Wolff Eikrem har tidligere spilt i verdens gjeveste klubbturnering med Malmö. Han understreker likevel at det blir noe helt spesielt å spille playoff med barndomsklubben Molde. Her sammen med trener Erling Moe under tirsdagens pressekonferanse på Aker stadion. Foto: Bjørn Brunvoll Foto: Bjørn Brunvoll