Direkte: Følg Norges kvartfinale mot Spania

Da er det straks klart for kamp! Kan Norge slå Spania for første gang på 24 år og ta seg til semifinale?

Christian Berge mener at Norge har nærmet seg Spania de siste årene. Han har støtte i resultatene. Et redusert norsk lag tapte med 18 mål i 2015. For tre år siden ble tapet redusert til tre mål i 2018. I 2019 tapte Norge knepent 27-28 og 30-31 for Spania.

