Flere år før Steinar Ege la opp, begynte han letingen etter sin etterfølger. Det har gitt Norge en ny dimensjon.

I sluttspillet av et VM kan målvaktene bli helt avgjørende. Det er ingen tilfeldighet at Norges landslagssjef har flere gode keepere å velge mellom i kvartfinalen.

Steinar Ege har vært en fast del av trenerteamet i landslaget siden 2016. Foto: Vidar Ruud/NTB

Når Norge skal spille kvartfinale i VM, må Christian Berge velge mellom to målvakter som begge har prestert godt når de har fått sjansen. Mot Island ga han både Torbjørn Bergerud (26) og Kristian Sæverås (24) muligheten.

– Begge målvaktene er godt i gang, og det er betryggende. Så skal vi nok ha en dialog på hvordan det ser ut, sier Berge om hvem han setter som førstevalg i kvartfinalen.

At Norge er så godt forspent på keeperplassen, er langt ifra tilfeldig. Bak landslagsmålvaktene, som bare er i tjueårene selv, kommer det nå opp flere målvakter med en lovende fremtid: Robin Haug (22), André Bergsholm Kristensen (20) og Sander Drange Heieren (22) er en håndfull norske målvakter som nevnes i diskusjonen om fremtidige landslagsspillere.

En slik bredde på keeperposisjonen har Norge nærmest aldri hatt. Men nå er det slik. Og det får en norsk keeperlegende mye av æren for.

Fakta Norges VM-keepere Torbjørn Bergerud Født: 16. juli 1994 (26 år) Lag: På utgående kontrakt med Flensburg-Handewitt Landskamper: 93 Redningsprosent i VM: 30 Kristian Sæverås Født: 23. juni 1996 (24 år) Lag: Leipzig Landskamper: 23 Redningsprosent i VM: 35 Espen Christensen Født: 17. juni 1985 (35) Lag: IFK Kristianstad Landskamper: 111 Redningsprosent i VM: Ikke spilt Les mer

En keeper i tiåret

– Norge har gått fra å være en nasjon som fikk frem en keeper en gang i tiåret, til å plutselig få frem keepere jevnt og trutt som holder høyt internasjonalt nivå, slår tidligere landslagskeeper Ole Erevik fast.

Og han er klokkeklar på hvorfor den trenden har endret seg drastisk de senere årene.

– Keepertrener Steinar Ege. Det blir tatt hånd om keeperne på en annen måte enn tidligere.

Ege er mannen med flest landskamper for Norge. 262 i tallet. Fordelt på en periode på 16 år mellom debuten i 1995 til sin siste landskamp i 2011. En formidabel prestasjon, men kanskje også en prestasjon som nettopp underbygger Ereviks påstand om at Norge ikke fikk frem nok keepere.

Steinar Ege er med på hver eneste samling, og mellom dem er det også mye jobb. Her på trening med Kristian Sæverås før VM i Egypt. Foto: Vidar Ruud/NTB

Hedins beskjed

I 2014, to år etter at han la opp, begynte Ege så smått å jobbe med keeperne på landslaget. Fra 2016 ble han med for fullt og siden har han vært på samtlige samlinger.

Men allerede tre år før Ege la opp, begynte han å lete etter sin etterfølger på landslaget.

– Jeg startet så smått med målvaktsarbeidet i 2009. Robert Hedin startet dette og tok meg med inn i trening som inspirasjon og oppfølging av rekruttmålvaktene, sier Ege.

I dag er alt satt i et større målvaktssystem for å få frem nye enere. Og Ege har fått flere trenere å sparre med.

– Det er viktig å fremheve Sindre Walstad og Henrik Ruud Tovås’ arbeid med målvaktene fra de kommer inn i yngre landslag og opp til rekruttlandslag, sier Ege.

Tidligere landslagstrener Robert Hedin (t.v.) tok Steinar Ege med på treninger med rekruttmålvaktene allerede i 2009. Tre år før Ege la opp. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Mye arbeid ligger bak

I moderne lagidrett er det vanlig at utespillerne holder på med sitt og målvaktene med sitt. Sånn er det også i stor grad på landslaget. Og arbeidet som legges ned i målvaktsteamet, er formidabelt.

– Det gjelder å sette status og struktur på treningsarbeidet, fysisk, taktisk, teknisk og mentalt. Så gir vi oppfølging direkte til dem over lengre perioder, følger kampene deres, gir innspill til treningsøvelser, ser videoer og gir tilbakemeldinger, forteller Ege.

Alt skal legges best mulig til rette for at keeperne skal redde mest mulig når de spiller med flagget på brystet.

– Steinar jobber steinhardt med det målvaktsteamet hele tiden. De har en annen trening enn utespillerne. De jobber hardt for å ta de ballene, og det skal de fortsette med. De står bra akkurat nå, sier landslagssjef Berge.

– Hvor viktig er Steinar Ege for deg?

– Han er fin å ha med, ikke bare med kunnskapen og den biten der, men også det han bidrar med inn i miljøet. Vanvittig positiv og hele tiden blikk på det neste. Veldig utviklingsorientert. Det er ikke noe tvil om at han er fantastisk å ha med i teamet.

Norge har med seg tre målvakter til VM i Egypt. Fra venstre: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen og Kristian Sæverås. Foto: Lars O. Bjørnland / Håndballforbundet

Blir viktige i sluttspillet

Når VM nå går inn i en ny fase med utslagskamper, vil keeperne være potensielt kampavgjørende.

– Mange kamper blir avgjort med gode målvakter. Det er det ingen tvil om, sier Berge om viktigheten av å ha keepere i form i sluttspillet.

Han mener også at det gir trygghet til resten av laget at både Bergerud og Sæverås har vist at de kan stenge buret tidligere i VM. I tillegg har han veteranen Espen Christensen i bakhånd.

Fortsatt er det Torbjørn Bergerud som er det mest opplagte valget for Berge før en kvartfinale. Men det er Sæverås som står med størst redningsprosent av dem så langt i mesterskapet. Han har reddet 35 prosent av skuddene han har fått mot seg.

– Man trenger to gode keepere i et topplag hvis vi skal være med å vinne mesterskap. Jeg gjør mitt beste for å hjelpe laget mitt i den rollen jeg har som annenkeeper, sier Sæverås.

Hvem som får sjansen, vet bare Berge. Men om den ene ikke innfrir, står den andre parat for å stå i veien for skuddene som måtte komme.