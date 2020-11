Coronasmittet Silje Solberg: – Bonus om jeg kommer på banen

Silje Solberg spiller ikke EM-åpningen mot Polen torsdag. Håndballjentenes målvakt vil gjerne til Danmark, men tar ingen sjanser med helsen. Hun utelukker ikke at hele mesterskapet ryker.

UVISS: Silje Solberg er ute av hjemmekarantenen, men mangler fortsatt en negativ coronatest seks dager før EM. Foto: Vidar Ruud

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det første jeg tenker er at kroppen skal tåle dette. Vi har hørt veldig mye skummelt helt siden i mars. Jeg tar dag for dag og så blir det en bonus om jeg kommer på banen nå i desember, sier Silje Solberg til VG.

Hun er ute av hjemmekarantenen, men testet tirsdag positivt for andre gang. Solberg kan ikke lenger smitte andre. Hun var sengeliggende i en dag og mener coronasykdommen har gått greit. Fortsatt har hun ikke fått smaks- og luktesansen fullt tilbake.

Les også Norge må stole på Emily (31): Ble bedre av håndball på «liv og død»

– Man blir jo frustrert. Hva skal jeg si? Jeg har prøvd å unngå dette viruset i hele høst og så smalt det da jeg sist ville ha det. Det var en skikkelig bom. Men sånn er livet, slår hun fast.

Etter Katrine Lunde offentliggjorde sin graviditet så Solberg ut til å bli Norges soleklare førstevalg. EM ruller i gang med tre kamper i løpet av fem dager fra 3. desember.

– Da jeg testet positivt første gang så tenkte jeg at mesterskapet ryker. Nå spørs det hvor lenge det drøyer før jeg kan være klar. Noen av de smittede på laget i Györ har brukt tre og en halv uke. Det ser veldig mørkt om det samme skjer med meg, vedgår 30-åringen.

Hun har besøk av kjæresten Lars Østhassel i Ungarn. Også han er blitt smittet.

– En fin gave fra meg til ham, fleiper hun. Kjæresten slapp unna med feber i et par dager.

Les også Hergeirsson tordnet i generalprøven: – Der var han sinna

– Jeg er veldig takknemlig for at han er her, sier hun.

Åpningskampen mot Polen og antagelig hele gruppespillet ryker for Solberg som den siste måneden har tilbrakt til sammen 20 dager i hjemmekarantene med treningsforbud.

– Starten rekker jeg ikke. Hvis jeg i løpet av noen dager får en negativ test, så håper jeg å komme inn etter hvert, sier hun.

I klubblaget Györ har seks andre – inklusive Veronica Kristiansen – fått corona. Solberg testet positivt både 14. og 24. november. Fredag tok hun en ny test og håper nå at prøvesvaret endelig kan være negativt. Så venter EGK-test for hjertet og undersøkelser av lungefunksjonen.

Les også Strengt regime og isolasjon: Slik skal håndballjentene unngå smitte i EM

– Jeg har forståelse for at jeg får dra til Danmark om de medisinske testene ser bra ut. Men jeg er veldig bevisst på at jeg ikke skal ta noen helserisiko for å spille EM. Jeg må føle at kroppen og fysikken er tilbake før jeg går på banen, understreker hun.

Men Silje Solberg sier også at «det kribler i magen». Hun har veldig lyst til å spille sitt niende mesterskap for Norge og mener fysikken er robust etter mye ekstra trening etter at pandemien stoppet håndballen i mars.

– Jeg vet at jeg er de beste hender på landslaget, sier hun.

Mens lagvenninnene har spilt to kamper mot Danmark denne uken har Silje Solberg endelig fått gå turer og besøke butikken.

– Det har vært veldig godt for sjelen, beskriver hun.