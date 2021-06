Utrolig EM-thriller: Morata helten i målfest

(Kroatia – Spania 3–5 e.e.o.) I et EM-drama av de sjeldne måtte det ekstraomganger til for å skille Kroatia og Spania. Der sto en utskjelt helt frem.

Álvaro Morata (28) ble pepet ut av egne fans før EM og tok i helgen et oppgjør med hetsen han og familien har blitt utsatt for. Han har blitt spissen alle elsker å gjøre narr av, men i andre ekstraomgang i EM-thrilleren mot Kroatia fikk Morata sin revansje.

28-åringen la ballen perfekt til rette etter et innlegg fra Dani Olmo i første ekstraomgang, og hamret inn Spanias fjerde for kvelden.

– En fantastisk avslutning av Morata. Jeg elsker at Luis Enrique har fortsatt å gi ham tillit, og jeg elsker at Morata gir langfingeren til alle haterne på sosiale medier, sier den tidligere engelske landslagsspilleren, Gary Lineker.

UTSKJELT HELT: Alvaro Morata scoret for Spania på overtid. Foto: Jonathan Nackstrand / Pool AFP

Spania ledet 3–1 med 13 minutter igjen av ordinær tid, men Kroatia hadde mer i seg og det ble en høydramatisk avslutning på kampen. To sene scoringer sørget for ekstraomganger i Parken i København, hvor et lammet Spania endelig våknet igjen og fant tilbake til gamle kunster.

Like etter Moratas scoring punkterte Mikel Oyarzabal kampen. For andre EM-kamp på rad scoret Spania fem mål.

– Vi hadde sjanser til å avgjøre kampen tidlig, men vi viste karakter hele veien. Da Kroatia byttet system, overmannet de oss i angrep og vi klarte ikke å omjustere raskt nok, sier Sergio Busquets om årsaken til at Kroatia kom tilbake i kampen.

Men det startet på verst mulig vis for spanjolene. Unai Simon var den mest ensomme mannen i verden der han gikk med bøyd hode mot eget mål. Athletic Club-målvakten hadde akkurat laget et bisart selvmål og gitt Kroatia ledelsen i åttedelsfinalen.

Simon skulle dempe et tilbakespill fra Pedri, men med solen i øynene bommet han totalt i mottaket og styrte ballen i eget nett. EMs fjerde selvmål laget av en keeper. Totalt har det blitt scoret ni selvmål i sommerens mesterskap – like mange som i resten av EM-historien.

GROV BOM: Unai Simon scoret selvmål mot Kroatia. Foto: Wolfgang Rattay / Pool Reuters

Spania var det desidert beste laget på banen, der de desperat jaget en utligning, og like før pause satt den endelig. Livakovic vartet opp med en fantastisk redning på avslutningen til José Gaya, men måtte gi retur. Omgangens tiende spanske målsjanse ble banket inn av Pablo Sarabia.

Spania har spilt på hjemmebane i gruppespillet, men gresset i Sevilla sinket spanjolenes vanligvis raske pasningsspill. I Parken følte «La Roja» seg mer hjemme rent fotballmessig, for det gikk tidvis for fort for kroatene.

Etter pause ble snuoperasjonen etter det utrolige selvmålet fullført. César Azpilicueta satte selv i gang angrepet med en pasning til Pedri. 18-åringen utfordret før han trillet videre til Ferrán Torres, som la presist inn i boksen. Der steg Azpilicueta til værs og scoret sitt første landslagsmål for Spania.

fullskjerm neste RINGREV: César Azpilicueta (31) er tidenes eldste EM-målscorer for Spania. Målet mot Kroatia var også hans første for landslaget. 1 av 5 Foto: JONATHAN NACKSTRAND / POOL

Spania-dominansen fortsatte og kvarteret før slutt økte Torres til 3–1. Angriperen fikk enorme rom i et sjanglete kroatisk forsvar og var sikker i møte med keeper.

Mange konkluderte med at kampen var avgjort, men fem minutter før slutt ble det på nytt tent et håp for Kroatia. Arkitekten Luka Modric dro seg inn i feltet og spilte videre til en kø av kroatiske spillere. Mislav Orsic fikk ballen i mål og kampen ble avsluttet av noen hektiske minutter.

På overtid sendte Mario Pasalic lagene til ekstraomganger med et hodestøt etter et innlegg fra Orsic.

Simon klarte ikke å redde Spania i ordinær tid, men bidro sterkt til å holde håpet om avansement i livet med en strålende redning på Andrej Kramarics avslutning i første ekstraomgang.

I stedet var det Spania som fant tilbake til nettet. Etter scoringer i ekstraomgangene av Morata og Oyarzabal skal spanjolene møte Frankrike eller Sveits i kvartfinalen.