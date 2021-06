Vil du egentlig nok?

KOMMENTAR: Dette handler om kun ett eneste spørsmål. Det kan bare Åge Hareide besvare.

Vil det snu? Etter tre strake tap tar Åge Hareide og Rosenborg imot FK Haugesund onsdag kveld. Foto: ROAR BLÅSMO-FALNES

LERKENDAL: Det er tre år siden, nesten på dagen, omtrent akkurat i samme vær som nå, Kåre Ingebrigtsen kommanderte RBK-stjernene på Skoglunden. Gøran Sørloth observerte fra sidelinjen. Det var perfekt treningstemperatur, duskregn, uten sol og tropevarme som vi venter senere denne uka.

Det var en slags «stille før stormen»-stemning.

Tre år siden: Kåre Ingebrigtsen i sin siste sommer som RBK-sjef. Til venstre Nicklas Bendtner. Foto: RICHARD SAGEN



I forkant av økta hadde Ingebrigtsen lovet mer tydelighet på feltet og hardere prioriteringer. Det var begynt å ulme rundt ham. Situasjonen var kommet dit at den neste kampen mot Vålerenga ble sett på som definerende.

Ofte er det slik at når en trener er kommet dit, da er det ingen vei tilbake.

Rosenborg slo Vålerenga den gangen, 3-0 til og med, men det var ikke nok. Noen uker etterpå stormet det som det innimellom gjør på Brakka midtsommers. Suksesstrenerens tid var over.

Da Åge Hareide ledet sine menn på Skoglunden på Lerkendal tirsdag formiddag, var stemningen omtrent den samme. Mini Jakobsen sto ved støtteapparatet, Sørloth på motsatt side.

Tung periode: Åge Hareide ledet Rosenborgs siste trening før Haugesund-kampen tirsdag formiddag. Fra venstre Vebjørn Hoff, Alexander Tettey, Even Hovland og Besim Serbecic. Foto: ROAR BLÅSMO-FALNES

Det var stille før stormen, dagen før møtet med FK Haugesund. Taper Rosenborg, vil det bli klubbens fjerde på rad. Det er usikkerhet rundt hvor dette bærer hen.

Utviklingen er negativ, som i 2018. Og som i fjor, da Eirik Horneland dro fra Trondheim.

Betyr det at Hareide er på vei mot skjebnen til sine to forgjengere?

Dagens Rosenborg-sjef har selv tatt i bruk ordet «krise». RBK innehar sjetteplassen, to poeng bak Vålerenga på bronseplass. Det er ingen krise i et år der klubben har gjennomgått enorme omveltninger sammenlignet med de to sterkeste konkurrentene. Senest i fjor høst gikk Hareides Rosenborg på fire strake tap.

Om ikke Bodø/Glimt eller Molde hadde tatt tydelige steg tilbake, noe de ikke har gjort, ville det være urealistisk å forvente gull i Hareides første sesong, omstendighetene tatt i betraktning.

RBK-ledelsen: Sportslig leder Mikael Dorsin (til venstre) og hovedtrener Åge Hareide. Foto: ROAR BLÅSMO-FALNES

Det som nærmer seg krise er mangelen på synlig utvikling, nettopp det som felte Kåre Ingebrigtsen for tre år siden.

Det finnes imidlertid én vesentlig forskjell fra den gangen, og også fra da Horneland reiste i fjor: Rosenborgs resultatsvikt og manglende utvikling truer ikke Hareides posisjon.

Til det har RBK-ledelsen i løpet av de tre siste årene tatt for mange uheldige valg. Da Hareide ble hentet i fjor sommer, la RBK-styret i realiteten alt håp i hans hender.

En ny trenersparking vil ikke godtas under Ivar Kotengs ledelse. Da ryker siste rest av tillit fra opinionen. Styret er nødt til å stå last og brast med Hareide, krysse fingrene for at utviklingen snur, og håpe på en smidig overgang til den som en gang skal erstatte ham.

Når alt er opp til Hareide, blir spørsmålet:

Har han den helt nødvendige indre flammen?

Uavklart: Før Haugesund-kampen er det fortsatt usikkert om Åge Hareide forlenger kontrakten med Rosenborg. Foto: ROAR BLÅSMO-FALNES

Etter å ha hørt ham prate etter nederlaget på Lillestrøm fredag kveld, er det grunn til å stille spørsmål. Hareide sier han ikke vil klamre seg til trenerstolen, og det er jo greit nok. Han sa også at han ikke trengte denne jobben, som sikkert også stemmer.

- Jeg klarer meg godt uten, sa Hareide.

Har han da den indre gløden som gjør at han er rett mann på rett plass?

Hareide er den som best har en følelse av om den retningen han leder klubben kan føre Rosenborg noe sted lenger enn til medaljekampen i norsk fotball. Han er selv den som avgjør om kontrakten skal forlenges.

Den gangen for tre år siden, da Ingebrigtsen var inne i sine siste uker, hadde stjernespilleren Nicklas Bendtner nettopp fortalt at han så langt i sesongen kanskje ikke hadde hatt viljen og motivasjonen til å ta i litt ekstra når det ikke har fungert.

Kunstgress, glisne tribuner og bortekamper i Sandefjord, Sarpsborg og Kristiansund kunne sikkert oppleves litt smått for mannen med fortid i Arsenal og Juventus.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Et av usikkerhetsmomentene da Hareide kom til Trondheim i fjor høst var i samme gate. En mann som for tre år siden ledet Danmark til åttedelsfinale i VM, som har ledet det norske landslaget, og som har vunnet serien i Norge, Sverige og Danmark, har han den indre driven som kreves når hverdagene blir mange på rad i norsk fotball?

Vil han egentlig dette nok, med alt det innebærer av oppturer, nedturer, hverdager og støy?

Svarer Hareide ja på dette spørsmålet, så leder han RBK også neste år. Uansett hva som skjer mot FK Haugesund onsdag kveld.

Svarer han nei, så kan det tyde på at han innerst inne ikke ville nok da han sa ja til oppdraget i fjor sommer.