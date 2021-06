Skistjernen har satset millioner på ny treningstrend: – Det handler om å tørre

Sammen med venner fra langrennsmiljøet, er Niklas Dyrhaug i ferd med å bygge opp en kjede med padelsenter.

Niklas Dyrhaug har gründet en padel-kjede sammen med gamle langrennskompiser. Foto: Christine Schefte

– ​Jeg prøver å følge med på trender, og på denne tiden i fjor dukket Padel opp som noe jeg synes så veldig spennende ut og som jeg hadde troen på. Og så handler det om å «gønne», og ha gjennomføringskraft. Å tørre å satse, rett og slett. Det kommer ikke av seg selv, det har vært veldig mye jobb. Men det er også veldig artig, sier Niklas Dyrhaug.

Sammen med tidligere Vasaloppsvinner Tore Berdal, leder for Toppidrettsveka Daniel Myrmæl Helgestad, og Kinas sportssjef for langrenn Bernhard Rønning eier Dyrhaug selskapet TNBD Holding as.

Niklas Dyrhaug er også registrert som eier og daglig leder i selskapet N. Dyrhaug Invest AS.

Fra brygge til padel

TNBD Holdings første investering var kjøpet av en brygge i Fjordgata i 2020. Bygget leies ut til Trondheim kommune.

Nå satser de fire tungt på den nye tennislignende idretten padel, gjennom selskapet Hit Padel AS. Det første senteret åpnet i Kotenghallen på Rosten i januar. I starten av juni åpnet senter nummer to på Stjørdal. Der er også tydalingen Erik Aune med på eiersiden.

- Jeg har kjent litt på det samme eierskapet til dette som jeg har hatt til min egen satsing på ski. Og jeg har lyst til at det skal bli veldig bra når jeg går inn i ting, så jeg legger sjela mi i det, sier Niklas Dyrhaug. Foto: Christine Schefte

– Det er egentlig ingenting som skulle tilsi at vi skulle begynne med padel, for vi er jo skiløpere. Men de andre tente på ideen, sier Dyrhaug.

Han er selv styreleder i Hit Padel AS. Og styrelederen er ambisiøs på selskapets vegne.

– Jeg ser for meg at vi er helt i starten av denne etableringen. Vi skal sette opp flere haller, sier Dyrhaug.

Første ansatt

Så langt har langrennskompisene investert nærmere 4 millioner kroner på sporten som er en av verdens raskest voksende. Og ifølge Dyrhaug har starten vært god for Hit Padel.

– Etter fem måneders drift kan vi si at det har vært vellykket. Ellers hadde vi ikke utvidet. Så er jeg spent på responsen på Stjørdal. Det er mange flere som vet hva padel er i Trondheim, så vi må bygge ​ett miljø. Så langt har vi gjort alt selv. Det fine med gjengen i selskapet er at vi har komplementære egenskaper, og utfyller hverandre bra. Vi har fordelt arbeidsoppgavene mellom oss på en form for dugnad frem til nå. Men det ser vi ikke går i lengden. Derfor er vi over i en fase der vi må ansette folk. Det blir spennende. Vår første ansatte begynner i slutten av juni, og hun blir leder for de to senterne vi nå har etablert så langt.

– Hva forventer dere at første driftsår vil gi dere i omsetning?

- Nei, det ønsker jeg ikke å si så mye om. Det er også litt vanskelig å si etter 5 måneder, men det ser bra ut foreløpig.

Dyrhaug sammen med en av banesponsorene på det nye senteret på Stjørdal, Bjørn Hanssen i Otera Traftec. Foto: Christine Schefte

– Legger sjela mi i det

Fortsatt har den dobbelte stafettverdensmesteren en drøm om OL i Beijing til vinteren, men karrieren som verdenscupløper er uvilkårlig på hell. 33-åringen depper ikke av den grunn. Det har han heller ikke tid til. Tross fortsatt satsing i sporet, den kommende sesongen som en del av det nye Team Koteng Eidissen, er han stadig mer travel som gründer og businessmann. Men Dyrhaug avviser at det handler om å forberede livet etter langrennskarrieren.

- Nei, men jeg har kjent litt på det samme eierskapet til dette som jeg har hatt til min egen satsing på ski. Og jeg har lyst til at det skal bli veldig bra når jeg går inn i ting, så jeg legger sjela mi i det. Og slik føler jeg de andre guttene er også. Det er det som er fint når man er langrennsløper: Du må ha veldig god selvdisiplin.

- Du er kjenner kanskje ikke på stress rundt hva du skal gjøre etter karrieren?

- Nei, absolutt ikke. Jeg har mer enn nok å henge fingrene i, og det er ikke noe jeg tenker så mye på. Det blir mer tanker om hva jeg skal gjøre, og hva jeg skal prioritere tiden min på. Men akkurat nå har jeg bestemt meg for å satse på ski et år til, og kjører på for å gå så fort som mulig. Jeg er veldig spent på min nyopererte skulder. Jeg håper og tror den skal bli helt bra, sånn at jeg kan vise meg fra min beste side i skisporet. Men blir den ikke 100%, så har jeg mye annet spennende på gang, sier Dyrhaug.